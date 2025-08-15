Покровськ очищений від російських ДРГ: 7 корпус ДШВ про ситуацію у місті

Місто Покровськ у Донецькій області повністю очищено від російських диверсійно-розвідувальних груп.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України показав, який вигляд має сьогодні Покровськ після очищення від російських диверсантів.

– Силами 7 корпусу ДШВ і суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та поодиноких росіян, – йдеться у повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ наголосили, що у Покровську наразі працюють українські військові та переміщаються місцеві жителі.

Однак пересування по самому Покровську суттєво обмежено, але потрапити в місто можливо, резюмували у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У п’ятницю, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський під час проведення Ставки приділив увагу ситуації на фронті та Покровському напрямку.

За його словами, Сили оборони України протидіють спробам російських окупантів закріпитися, збільшуючи тиск на них. Як заявив глава держави, Україна має успіхи.

Він розповів, що дуже результативно діють підрозділи 79 та 82 десантно-штурмових бригад біля Добропілля.

Крім цього, сьогодні вже є рішення про додаткове посилення цього та інших напрямків у Донецькій області, наголосив президент України.