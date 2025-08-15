Рекордну кількість людей евакуйовано з Донецької області

Максимальна з початку повномасштабного вторгнення кількість мирних жителів була евакуйована з Донецької області за 14 серпня.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей.



До того максимальна кількість людей з області була евакуйована 8 вересня минулого року – 2 тис 11, у тому числі 210 дітей.

