Українські військові вразили канал постачання Shahed для РФ

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого удару по морському порту «Оля» в Астраханській області Росії. Операція проводилася у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок удару було знищено судно «Порт Оля 4», яке перевозило комплектуючі для безпілотників типу Shahed та боєприпаси. Результати ураження уточнюються.

За словами Генштабу, операція мала на меті знизити можливості противника завдавати повітряних ударів та обмежити постачання озброєння, що надходить із-за кордону.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ здійснила успішну спецоперацію у глибокому тилу Росії — далекобійні безпілотники вразили склад ударних дронів та комплектуючих у Республіці Татарстан.

Довідка: Морський порт «Оля» є важливим логістичним вузлом для постачання з Ірану товарів військового призначення. Він має пряме сполучення з іранськими портами через Каспійське море та став критично важливим каналом постачання іранських дронів-камікадзе, боєприпасів та іншої військової продукції для Росії, особливо після введення міжнародних санкцій і блокування традиційних логістичних маршрутів.