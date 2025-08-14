Онкооперація в 102 роки: у Львові успішно прооперували літнього чоловіка

Фахівці Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру успішно провели операцію 102-річному пацієнту з діагнозом “рак шкіри”.

– Історія пана Василя почалася ще в травні 2023 року, коли на шкірі з’явилася невелика плямка. Спочатку вона не викликала ніякого дискомфорту, тому чоловік не поспішав звертатися до лікарів, – розповідають медики.

Але з часом пухлина почала рости. У липні 2025 року її розмір досяг 8 см, з’явилися виразки, нагноєння, біль і кровотечі. Тому родичі чоловіка звернулися до Львівського онкоцентру.

Команда онкологів провела необхідні обстеження, після яких встановила, що, незважаючи на солідний вік, загальний стан здоров’я дозволяє провести втручання.

Медики пояснили, що вік сам по собі не є протипоказанням для операції.

Фахівці оцінюють серцеву діяльність, роботу нирок, загальні характеристики.

У Василя ці показники були задовільними, але було ухвалено рішення оперувати під місцевою анестезією, щоб уникнути ризиків загального наркозу.

– Пухлину видалили, одразу виконали пластику. Рана зажила, а гістологія підтвердила: високодиференційований плоскоклітинний рак шкіри з чистими краями резекції – хороший прогноз, – розповів лікар відділення пухлин голови та шиї Роман Слипецький.

Сьогодні Василь почувається добре, біль і кровотечі зникли.

Медики стверджують, що цей випадок – доказ того, що вік не повинен бути бар’єром для лікування. Якщо стан пацієнта дозволяє, навіть у 102 роки можна провести успішну операцію і повернути людині якість життя. Головне – не зволікати з діагностикою та лікуванням.