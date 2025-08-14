Таксист, тренер, продавчиня і охоронець коригували удари РФ по Одещині

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої нейтралізувала російську агентурну мережу, що діяла в Одеській області та передавала ФСБ дані для повітряних атак по українських військових об’єктах.

За даними СБУ, резидентом угруповання виявився охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Саме він за завданням ФСБ сформував групу інформаторів із числа своїх знайомих — тренера спортивної секції, таксиста та його дружини-продавчині.

Група виявляла та фіксувала місця зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Шукала розташування підрозділів протиповітряної оборони, щоб російські війська могли завдавати ударів в обхід систем ППО. Стежила за переміщенням військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів ЗСУ.

Інформацію збирали не лише візуально, а й через побутові розмови з місцевими жителями: відвідувачами спортшколи, пасажирами таксі, клієнтами магазину. Зібрані відомості передавали резиденту особисто або телефоном, використовуючи кодові слова для конспірації.

Співробітники СБУ встановили діяльність мережі ще на початку її роботи та затримали всіх учасників одночасно. Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена групою осіб у воєнний час.

Як повідомляло раніше ForUa, контррозвідка СБУ затримала в Дніпропетровській області 30-річного безробітного, який за завданням окупантів коригував удари по Павлограду і відстежував рух ешелонів Сил оборони.