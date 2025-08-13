Жертви серед цивільного населення України у липні, це найвищий показник від травня 2022 року, – дані ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у липні 2025 року щонайменше 1 674 постраждалих внаслідок війни серед мирного населення. Це найвищий показник від травня 2022 року.

– У липні 2025 року було зафіксовано щонайменше 1 674 жертви серед цивільних осіб (286 загиблих та 1 388 поранених), що є новим місячним рекордом з травня 2022 року. Порівняно з липнем 2024 року, у липні 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних осіб зросла на 22,5%, – зазначили у місії.

Основним чинником зростання кількості жертв стало активніше застосування російськими військовими авіабомб. У липні через авіабомби постраждало 276 людей. Серед них 67 загиблих та 209 поранених. У червні від авіабомб постраждало 114 осіб (34 загиблих та 80 поранених).

При цьому кількість постраждалих від ударів ракетами дальнього радіуса дії та баражуючими боєприпасами у липні зменшилася приблизно на 20% порівняно з червнем.

Однак ці атаки і далі залишалися значною загрозою для мирного населення. Вони призвели майже до 40% усіх жертв серед цивільних, особливо у великих містах – Києві, Дніпрі та Харкові.

Ще 24% від загальної кількості постраждалих (64 загиблих та 337 поранених) припадає на атаки безпілотниками ближнього радіуса дії.

ForUA нагадує, у квітні цього року загинуло щонайменше 209 мирних українців, 1 146 були поранені внаслідок повітряних ударів РФ.

За даними моніторингової місії ООН, квітень став найсмертоноснішим місяцем в Україні з вересня 2024 року.