Від любові до ненависті: як і чому українці ставляться до Америки Трампа

Переважна більшість громадян України, як і раніше вважають Європу надійним союзником України, а ось щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа, свідчить свіжий замір суспільного пульсу. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Про сталість ставлення українців до Європи і коливання натомість відносно США свідчать оприлюднені у вівторок, 12 серпня, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Починаючи з вересня 2022 року КМІС регулярно ставив запитання про сприйняття політики Заходу щодо України. Втім, після вступу на посаду Дональда Трампа ситуація істотно змінилася і опитування в лютому показало, що тепер є диференційоване ставлення до Європи і США, а «Захід» скоріше асоціюється з Європою. Тому зараз соціологи ставлять два запитання - окремо про Європу і окремо про США.

Отже більшість українців – 63% - продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 27%. При цьому з початку року ситуація фактично не змінюється і стабільно 63-64% українців сприймають Європу як надійного союзника.

У випадку ж зі Сполученими Штатами ситуація, навпаки, гранично динамічна. Уже в лютому-березні 2025 року, тобто після початку перемовин між Білим домом та Кремлем і, скажімо так, неоднозначно-специфічних заяв з боку нового керівництва США стосовно російсько-української війни, 39% вважали Америку надійним союзником України, а 48% відповіли, що США втомилися і тиснуть на Київ для неприйнятного миру.

Проте найнижчий показник був зафіксований далі в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником України, а переважна більшість (67%) зазначали, що Сполучені Штати вимагають від України неприйнятного миру.

Далі сприйняття політики США почало дещо покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні – на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

Водночас соціологи підкреслили, що опитування було завершене 4 серпня, тобто до візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в Росію 6 серпня і, відповідно, до подальшого рішення про проведення зустрічі Трампа і Путіна. Власне, довкола цієї самої зустрічі наразі крутяться практично усі геополітичні коліщата.

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде «хорошою», проте не виключає й негативних результатів. Між тим з наближенням зустрічі на Алясці медіа, а також мешканці 49-го штату США почали гадати, де саме 15 серпня відбудеться саміт. До єдиної думки спостерігачі поки що так і не дійшли, вважаючи, що зустріч лідерів двох країн може відбутися або на території військової бази, або в будівлі міжнародного аеропорту в Анкориджі, або в одному з готелів цього найбільшого міста штату.

Справді неочікувана для всіх новина про те, що зустріч по лінії Трамп-Путін пройде на Алясці, викликала неабияку радість у губернатора цього штату Майка Данліві. «Усього дві милі (3,2 км – Ред.) відокремлюють Росію від Аляски, і жодне інше місце не відіграє такої важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці... Дуже доречно, що обговорення світового значення відбуваються саме тут. Протягом століть Аляска була мостом між країнами, і сьогодні ми залишаємось воротами для дипломатії, торгівлі та забезпечення безпеки в одному з найважливіших регіонів планети. Весь світ спостерігатиме за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч», - вітав губернатор вибір довіреного йому 49-го штату Америки як майданчик для проведення саміту США та путінської Росії.

Наразі одна з найбільш обговорюваних тем – у якому саме місці на Алясці Дональд Трамп та Володимир Путін мають намір зустрітися face to face. Зважаючи на те, що на Алясці обмежена кількість злітно-посадкових смуг, здатних прийняти як літак Air Force One, так і путінський президентський лайнер, і лише лічені з них розташовані поблизу комерційної або цивільної інфраструктури, здатної прийняти велику кількість високопосадовців, дипломатів і співробітників служб безпеки, список можливих місць зустрічі гранично обмежений. Одні зробили ставку на те, що зустріч пройде на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, яка знаходиться за 24 км від головного аеропорту штату. До речі, саме тут у вересні 1971 року президент США Річард Ніксон зустрівся з імператором Японії Хірохіто, чия зупинка в Анкориджі на шляху до Європи тривала менше двох годин. Тоді, до слова, навіть знайшлося місце для глядачів: зокрема подивитися, як Ніксон вітає японського імператора, в ангарі зібралося близько 5 тисяч осіб.

Ще одним ймовірним місцем зустрічі вважають сам міжнародний аеропорт Анкориджа імені Теда Стівенса (сенатор США від штату Аляска з 1968 по 2009 рік - Ред.). Прецедент проведення міжнародної зустрічі в аеропорту, хоч і в іншому у цьому штаті вже був - у травні 1984 року американський президент Рональд Рейган під час двогодинної зупинки папи Івана Павла ІІ зустрівся з ним у будівлі аеропорту Фербанкса.

Зрештою, серйозним претендентом на право стати локаційним майданчиком зустрічі очільників Білого дому та Кремля виявився готель «Капітан Кук» в Анкориджі, який останніми роками приймав як іноземних лідерів, так і президента США. Наприклад, під час візиту на Аляску у 2015 році на той момент господар Овального кабінету Барак Обама та багато високопосадовців його адміністрації ночували саме там. У 2017 році там же ненадовго зупинявся і голова КНР Сі Цзіньпін, щоправда, без ночівлі: дорогою додому після зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді китайський лідер залетів на чотири години на Аляску і пообідав у компанії тодішнього губернатора штату і мера Анкориджа в ресторані. Нарешті, навесні 2021 року у цьому ж готелі відбулися і переговори між делегаціями США та Китаю, в яких брали участь тодішні держсекретар Ентоні Блінкен та радник з нацбезпеки Джейк Салліван, а від китайської сторони - чинні й досі глава МЗС КНР Ван І та член Політбюро ЦК КПК Ян Цзєчи.

Як зазначає CNN, маючи такий досвід, співробітники цього готелю в центрі міста найкраще готові до жорстких вимог Секретної служби США та служб безпеки іноземних держав. Ну, і нарешті на користь версії про те, що саме «Капітан Кук» може стати місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна, свідчить і той факт, що всі номери в готелі на найближчі дати, включаючи 15 серпня, вже заброньовані.

Тим часом консервативне видання New York Post, яке небезпідставно вважається улюбленою газетою Трампа, напередодні вийшло з редакційною колонкою: «Будь-яка угода, укладена між Трампом і Путіним на Алясці, нічого не означатиме, якщо Україна не буде залучена... Пане Президенте, переконайтеся, що Україна матиме місце за столом переговорів: це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру».

Як відомо, очільник Білого дому у вельми специфічній манері днями заявив, що президента України на саміті на Алясці не буде. Журналісти запитали американського лідера, чи буде присутній на переговорах на Алясці Володимир Зеленський. Тоді Трамп сказав, що «його не було у списку учасників». «Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей, він там уже три з половиною роки їздить і нічого не сталося», - додав Трамп.

Водночас він допустив, що наступна зустріч після його двосторонньої з диктатором може відбутися між Путіним та Зеленським або ж вона буде тристоронньою за його участі. Трамп сказав, що зрештою «посадить їх двох (Зеленського і Путіна, - Ред.) в одній кімнаті… і все вирішиться».