Війна

Окупанти посилюють тиск на Запорізькому напрямку

Російські окупаційні війська посилили тиск на позиції Сил оборони України на запорізькому напрямку, перекидаючи додаткові сили та засоби на дві ділянки фронту. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу", інформує ForUА.

За його словами, ворог стягує додатковий особовий склад і військову техніку на оріхівський та гуляйпільський напрямки. "За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби в Запорізьку область", — зазначив Волошин, додавши, що до області перекидають штатну техніку Повітрянодесантних військ РФ.

Ця інформація узгоджується з даними інших джерел. Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни масово перекинули на запорізький напрямок велику кількість особового складу, понад 30 вантажівок із боєкомплектом, танки та паливозаправники.

Аналітики проєкту DeepState також підтверджують погіршення ситуації на заході Запорізької області. Вони зазначають, що росіяни постійно тиснуть піхотою на ділянці від Плавнів до Щербаків.

Раніше ForUa, повідомляло, що на Придніпровському напрямку зафіксовано суттєве зростання бойової активності російських військ. За тиждень кількість штурмів зросла на 55%.

 Автор: Галина Роюк

