Круті серіали з ForUA: «Білий лотос» (White Lotus)

Всім привіт, це знову Денис Задніпрянський та моя рубрика «Круті серіали з ForUA»! Сьогодні мова піде про проект НВО – "Білий лотос".
В нормальному світі, коли ти прилітаєш у п’ятизірковий готель категорії люкс, то замовляєш «Маргариту», або «Негроні сбальято», вмикаєш безтурботний режим і розслабляєшся. Але не в серіалі «Білий лотос». Тут все навпаки.
Відпочинок розриває мозок, стає психологічною драмою, райський пейзаж несе шокуючу небезпеку, а замість хепі-енду в кожному сезоні когось обов’язково вбивають. І глядача це зовсім не дивує.
Про що щ взагалі цей серіал?
«Білий лотос» – це дуже міцний коктейль, що зносить дах. Ніби в шейкері, тут змішані чорна комедія, драма, соціальна сатира і психологічний трилер.
Кожен сезон – новий курортний готель, нові багатії, які приїхали відпочити, і нова величезна купа внутрішніх та зовнішніх демонів.
Режисер Майк Вайт (він же сценарист і автор ідеї) філігранно жонглює з такими темами, як класова нерівність, лицемірство багатіїв, жадібність тих, хто хоче стати багатим, токсичні стосунки, кримінал, красива оболонка життя, за якою – просто гниль.
Це серіал точно не для того, щоб просто «перемкнути голову». Це історії, яки змушують зазирнути в прірву чужих (і трохи своїх) проблем.
Кожен сезон «Білого лотоса» – це окрема поїздка в емоційне пекло під виглядом супер лакшері курорту.
Сезон 1 – розкішний відпочинок зі зруйнованою психікою у готелі White Lotus на Гаваях. Заможні туристи приїхали, щоб відпочити у раю, але швидко з’ясовується: ні гроші, ні краєвиди не рятують від життєвих криз і власних привидів.
Найбільш яскравий персонаж – мільйонерка Таня у виконанні Дженніфер Кулідж (Jennifer Coolidge) – божевільна, смішна, трагічна.
Персонал готелю і все, що відбувається – суцільне божевілля. Вже в першій сцені кажуть про труп – це не спойлер, це зав’язка. Далі дивишся і чекаєш, хто саме не доживе до кінця.
1-й сезон отримав 10 Emmy, зокрема за сценарій, режисуру та роль Дженніфер Кулідж.
Сезон 2 – романтика, секс і небезпечні ігри знову ж в готелі White Lotus (знімали у Four Seasons в Таорміне на Сицилії).
Заможні гості приїхали до Італії відпочити, але все швидко скочується у клубок зради, маніпуляцій, брехні, небезпечних сексуальних ігор та жорсткого криміналу. І тому цілком логічно маємо вже не один, а багато трупів.
2-ий сезон отримав 5 Emmy, «Золотий глобус» за найкращий серіал у жанрі комедії/драми.
Сезон 3 – духовні практики і нові способи зіпсувати собі життя у Таїланді. Тут декілька локаціїй: Бангкок, Ко Самуї, Пхукет.
Багатії приїхали шукати відпочинок та просвітлення, але знаходять нові проблеми. Ретрит, йога, медитації, вечірки, але під шаром «дзену» криється жадібність, брехня, секс-скандали, криптовалютні афери і, знову ж таки, жорсткий кримінал. Трупів у фіналі знову багато.
Це наймасштабніший сезон: більше локацій, більше культурних контекстів, більше конфліктів.
Цей сезон отримав 23 номінації на Emmy-2025, критики в захваті.
Чому ж «Білий лотос» отримує стільки нагород?
Гостра сатира, яка нікому не залишає шансів. Багаті – висміяні.
Бідні – теж далеко не святі. Глядач, як на американських гірках: то сміється, як скажений, то тремтить від страху.
Ідеально прописані персонажі.
Немає жодного героя, який був би просто «поганий» або «хороший». Всі – складні, живі, справжні. В багатьох впізнаєш риси та емоції знайомих, а час від часу і свої власні.
Візуальна краса. Готелі, пляжі, пейзажі – це найкраща реклама для курортів. Але ж все не так просто – всюди суцільна психологічна катастрофа.
Саундтрек, який став частиною сучасної культури. Музика з другого сезону і досі живе в TikTok, Reels і навіть у клубах.
«Білий лотос» – це не просто серіал. Це дзеркало для всіх нас.
Актуальний, неймовірно сучасний та до болю реалістичний трилер, де кожен сезон показує: втекти від себе не вийде, навіть якщо ти на розкішному курорті з видом на океан.
Залишайтеся з ForUA – і ви будете повністю в темі!
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