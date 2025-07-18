Круті серіали з ForUA: «Білий лотос» (White Lotus)

Всім привіт, це знову Денис Задніпрянський та моя рубрика «Круті серіали з ForUA»! Сьогодні мова піде про проект НВО – "Білий лотос".

В нормальному світі, коли ти прилітаєш у п’ятизірковий готель категорії люкс, то замовляєш «Маргариту», або «Негроні сбальято», вмикаєш безтурботний режим і розслабляєшся. Але не в серіалі «Білий лотос». Тут все навпаки.

Відпочинок розриває мозок, стає психологічною драмою, райський пейзаж несе шокуючу небезпеку, а замість хепі-енду в кожному сезоні когось обов’язково вбивають. І глядача це зовсім не дивує.

Про що щ взагалі цей серіал?

«Білий лотос» – це дуже міцний коктейль, що зносить дах. Ніби в шейкері, тут змішані чорна комедія, драма, соціальна сатира і психологічний трилер.

Кожен сезон – новий курортний готель, нові багатії, які приїхали відпочити, і нова величезна купа внутрішніх та зовнішніх демонів.

Режисер Майк Вайт (він же сценарист і автор ідеї) філігранно жонглює з такими темами, як класова нерівність, лицемірство багатіїв, жадібність тих, хто хоче стати багатим, токсичні стосунки, кримінал, красива оболонка життя, за якою – просто гниль.

Це серіал точно не для того, щоб просто «перемкнути голову». Це історії, яки змушують зазирнути в прірву чужих (і трохи своїх) проблем.

Кожен сезон «Білого лотоса» – це окрема поїздка в емоційне пекло під виглядом супер лакшері курорту.

Сезон 1 – розкішний відпочинок зі зруйнованою психікою у готелі White Lotus на Гаваях. Заможні туристи приїхали, щоб відпочити у раю, але швидко з’ясовується: ні гроші, ні краєвиди не рятують від життєвих криз і власних привидів.

Найбільш яскравий персонаж – мільйонерка Таня у виконанні Дженніфер Кулідж (Jennifer Coolidge) – божевільна, смішна, трагічна.

Персонал готелю і все, що відбувається – суцільне божевілля. Вже в першій сцені кажуть про труп – це не спойлер, це зав’язка. Далі дивишся і чекаєш, хто саме не доживе до кінця.

1-й сезон отримав 10 Emmy, зокрема за сценарій, режисуру та роль Дженніфер Кулідж.

Сезон 2 – романтика, секс і небезпечні ігри знову ж в готелі White Lotus (знімали у Four Seasons в Таорміне на Сицилії).



Заможні гості приїхали до Італії відпочити, але все швидко скочується у клубок зради, маніпуляцій, брехні, небезпечних сексуальних ігор та жорсткого криміналу. І тому цілком логічно маємо вже не один, а багато трупів.



2-ий сезон отримав 5 Emmy, «Золотий глобус» за найкращий серіал у жанрі комедії/драми.

Сезон 3 – духовні практики і нові способи зіпсувати собі життя у Таїланді. Тут декілька локаціїй: Бангкок, Ко Самуї, Пхукет.



Багатії приїхали шукати відпочинок та просвітлення, але знаходять нові проблеми. Ретрит, йога, медитації, вечірки, але під шаром «дзену» криється жадібність, брехня, секс-скандали, криптовалютні афери і, знову ж таки, жорсткий кримінал. Трупів у фіналі знову багато.



Це наймасштабніший сезон: більше локацій, більше культурних контекстів, більше конфліктів.

Цей сезон отримав 23 номінації на Emmy-2025, критики в захваті.

Чому ж «Білий лотос» отримує стільки нагород?

Гостра сатира, яка нікому не залишає шансів. Багаті – висміяні.

Бідні – теж далеко не святі. Глядач, як на американських гірках: то сміється, як скажений, то тремтить від страху.

Ідеально прописані персонажі.

Немає жодного героя, який був би просто «поганий» або «хороший». Всі – складні, живі, справжні. В багатьох впізнаєш риси та емоції знайомих, а час від часу і свої власні.

Візуальна краса. Готелі, пляжі, пейзажі – це найкраща реклама для курортів. Але ж все не так просто – всюди суцільна психологічна катастрофа.

Саундтрек, який став частиною сучасної культури. Музика з другого сезону і досі живе в TikTok, Reels і навіть у клубах.

«Білий лотос» – це не просто серіал. Це дзеркало для всіх нас.

Актуальний, неймовірно сучасний та до болю реалістичний трилер, де кожен сезон показує: втекти від себе не вийде, навіть якщо ти на розкішному курорті з видом на океан.

Залишайтеся з ForUA – і ви будете повністю в темі!

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