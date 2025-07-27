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Війна

€30 мільйонів на "небо": Литва підтримає Україну Patriot'ами

€30 мільйонів на "небо": Литва підтримає Україну Patriot'ами

Литва готова виділити до 30 мільйонів євро для сприяння постачанню систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Під час переговорів Шакалієне висловила повну підтримку рішенню президента США Дональда Трампа щодо надання Україні американської зброї за рахунок фінансування союзників по НАТО.

"Під час зустрічі я також висловила підтримку рішення президента Дональда Трампа постачати Україні зброю виробництва США, яка б повністю фінансувалася союзниками по НАТО. Литва також готова сприяти постачанню в Україну систем Patriot. На ці цілі плануємо виділити до 30 мільйонів євро", – написала Шакалієне.

Цей крок підкреслює unwavering commitment Литви до підтримки України на тлі триваючої агресії, а також прагнення країн-членів НАТО зміцнити обороноздатність України. Кошти, виділені Литвою, стануть важливим внеском у забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяЛитвавійнаPatriotппо
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