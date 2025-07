Трамп відповів, чи відбудеться тристороння зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що відбудеться тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Вашингтоні відповів на запитання журналіста про те, чи можна змусити Путіна до особистої участі з Зеленським за його участі.

– Вона відбудеться. Але мала б відбутися ще три місяці тому, – стверджує американський президент.

Trump on Putin and Zelensky meeting:



It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348