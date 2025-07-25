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Полiтика

Трамп відповів, чи відбудеться тристороння зустріч із Зеленським та Путіним

Трамп відповів, чи відбудеться тристороння зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що відбудеться тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Вашингтоні відповів на запитання журналіста про те, чи можна змусити Путіна до особистої участі з Зеленським за його участі.

– Вона відбудеться. Але мала б відбутися ще три місяці тому, – стверджує американський президент.

Водночас Трамп допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії до закінчення 50-денного терміну.

ForUA.com нагадує, остання зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбулася 25 червня цього року на полях саміту НАТО в Гаазі.

Під час переговорів президенти України та США обговорили можливі кроки для припинення вогню та досягнення миру.

Нещодавно у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями, внаслідок чого досягнуто згоди лише в питанні обміну військовополоненими.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дональд ТрампВолодимир Зеленськиймирні переговориВолодимир Путін
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