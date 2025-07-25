Трамп відповів, чи відбудеться тристороння зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що відбудеться тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Вашингтоні відповів на запитання журналіста про те, чи можна змусити Путіна до особистої участі з Зеленським за його участі.

– Вона відбудеться. Але мала б відбутися ще три місяці тому, – стверджує американський президент.

Trump on Putin and Zelensky meeting:



It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348 — Clash Report (@clashreport) July 25, 2025

Водночас Трамп допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії до закінчення 50-денного терміну.

ForUA.com нагадує, остання зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбулася 25 червня цього року на полях саміту НАТО в Гаазі.

Під час переговорів президенти України та США обговорили можливі кроки для припинення вогню та досягнення миру.

Нещодавно у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями, внаслідок чого досягнуто згоди лише в питанні обміну військовополоненими.