Трамп відповів, чи відбудеться тристороння зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що відбудеться тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.
Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Вашингтоні відповів на запитання журналіста про те, чи можна змусити Путіна до особистої участі з Зеленським за його участі.
– Вона відбудеться. Але мала б відбутися ще три місяці тому, – стверджує американський президент.
Trump on Putin and Zelensky meeting:— Clash Report (@clashreport) July 25, 2025
It’s going to happen, but it should have happened 3 months ago. pic.twitter.com/qHxeoEH348
Водночас Трамп допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії до закінчення 50-денного терміну.
ForUA.com нагадує, остання зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбулася 25 червня цього року на полях саміту НАТО в Гаазі.
Під час переговорів президенти України та США обговорили можливі кроки для припинення вогню та досягнення миру.
Нещодавно у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями, внаслідок чого досягнуто згоди лише в питанні обміну військовополоненими.Автор: Сергій Ваха