Росія - хижак, людожер біля наших воріт, який не зможе зразу повернутися до миру, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію «хижаком біля воріт Франції» і застеріг, що Кремль надто великі кошти вклав у виробництво зброї, щоб тепер повертатися до миру.

«Росія стала стійкою дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для багатьох із нас. Країна, яка вкладає 40% свого бюджету в таке озброєння, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 млн осіб, не повернеться відразу до статусу держави з відкритою демократичною системою. Давайте не будемо наївними. Навіть для власного виживання їй треба продовжувати їсти. Це хижак, людожер біля наших воріт».

При цьому французький лідер підтвердив, що зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського справді має відбутися найближчим часом, і, можливо, місцем саміту стане одна з європейських країн:

«Це більше, ніж гіпотеза, це колективна воля. Можливо, це станеться у Швейцарії, особисто я виступаю за Женеву. Або в іншій країні: востаннє двосторонні переговори відбувалися у Стамбулі».

Після цього, за словами Макрона, плануються ще дві зустрічі – тристороння (Зеленського, Путіна і Трампа) та багатостороння (за участи європейських лідерів).

Макрон визнав, що заради цих зустрічей, якщо вони пройдуть у країні, яка визнає юрисдикцію МКС, Путіну доведеться надати імунітет від виконання ордера на арешт, виданого судом.

«Зрештою, він чинний глава держави, який має недоторканність. Крім того, потрібно знайти можливість рухатися до миру», – сказав він.

Також Макрон застеріг від укладання «поспішного миру», який вимагатиме надто великих жертв від України, не буде дотримуватися Росією і поставить під загрозу міжнародну безпеку:

«Україна піде на поступки, які вважатиме справедливими та обґрунтованими. Цей мир не може бути капітуляцією, це було б трагедією для України та європейців. Держава, оснащена ядерною зброєю, наблизиться до наших кордонів і розпочне наступ», – застерігає президент Франції.

«Це стало б крахом міжнародного порядку, збудованого за 70 років», – зазначив він.

Як повідомляв ForUA, очільник МЗС РФ Сєргєй Лавров наголошував, що будь-які контакти за участи перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.