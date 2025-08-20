Ексміністра Точицького призначили постпредом України при Раді Європи

Колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи.

Про це йдеться в президентському указі №603/2025.

У середу, 20 серпня, на сайті президента з’явився указ про призначення Миколи Точицького постійним представником при Раді Європи.

– Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи, – йдеться в указі.

Раніше на цій посаді перебував Борис Тарасюк, якого президент звільнив іншим указом №602/2025 у середу, 20 серпня. Він перебував на посаді постпреда України при Раді Європи з грудня 2019 року.

ForUA нагадує, 17 липня оновився склад Кабміну після того, як його затвердив парламент.

Микола Точицький, який очолював Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) з вересня 2024 року, не увійшов до нового уряду.