США посилюють Україну на $322 млн: ППО HAWK та Bradley у новому пакеті допомоги

Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму $322 мільйони. Це рішення ухвалено на тлі відсутності прогресу в мирних переговорах між Києвом і Москвою та після попередніх успішних застосувань Україною оборонних систем HAWK та бойових машин Bradley, які увійшли до пакету.

Згідно з пресрелізом Міністерства оборони США, новий пакет передбачає додаткове обладнання та підтримку для вже використовуваних Україною систем протиповітряної оборони MIM-23 Hawk та бойових машин піхоти Bradley.

Посилення протиповітряної оборони: MIM-23 Hawk

Пакет допомоги включає $172 мільйони, які дозволять Україні придбати «елементи матеріально-технічного забезпечення та послуги з обслуговування для ракетної системи HAWK». Назва HAWK розшифровується як "Homing All The Way Killer" (наведення до самої цілі), що підкреслює її здатність наводитися на ціль до моменту влучання.

Розроблені у 1950-х роках для захисту від швидкісних літаків і певних типів ракет, системи HAWK здобули відомість під час Карибської кризи 1962 року, коли їх розгорнули вздовж узбережжя Флориди. Хоча у 1990-х роках армія США замінила їх на більш сучасні системи Patriot через їхню неефективність проти багатьох швидких та маневрених ракет, HAWK знайшли нову актуальність у протистоянні сучасним загрозам. Зокрема, вони виявилися ефективними проти повільних безпілотників іранського виробництва Shahed, які Росія активно використовує для атак на українські міста. Повідомляється, що раніше поставлені в Україну комплекси HAWK успішно протистояли російським обстрілам. Командування Повітряних сил України навіть заявляло, що один комплекс HAWK збив 40 безпілотників і 14 ракет.

Підтримка сухопутних операцій: Бойові машини піхоти Bradley

На придбання бойових машин піхоти Bradley, а також «послуг з технічного обслуговування, ремонту та модернізації» і відповідного обладнання виділено $150 мільйонів. Ці машини, названі на честь генерала Другої світової війни, розроблялися ще за часів Холодної війни як броньований транспорт для перевезення військ.

Сьогодні Bradley виконують роль «бойових таксі», забезпечуючи транспортування піхоти майже по будь-якій місцевості, захищаючи її від вогню стрілецької зброї та осколків. Після висадки піхоти вони можуть надавати вогневу підтримку за допомогою потужної 25-мм автоматичної гармати. Крім того, Bradley можуть бути оснащені протитанковими керованими ракетами, здатними знищувати ворожі танки.

Незважаючи на свою ефективність, ці машини критикують за відносно легку алюмінієву броню та високий силует, що робить їх помітними цілями на відкритій місцевості. Повідомляється, що понад 150 машин Bradley, переданих Україні, були знищені, покинуті або захоплені Росією. Зокрема, 17 машин були знищені в одній битві на півдні України в червні 2023 року.