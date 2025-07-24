Мінус мир, плюс люди: що показав новий раунд перемовин між Києвом та Москвою

Увечері в середу, 23 липня, в Стамбулі пройшов третій за рахунком раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Ключовим підсумком стала нова домовленість про обміни. Детальніше про прямий контакт Києва з делегацією країни-агресорки – далі в матеріалі FOR-UA.

Ще із самісінького ранку середи, 23 липня, біля палацу Чираган у Стамбулі почали збиратися журналісти з різних країн. Як зізнався у розмові з FOR-UA колега з українського репортерського пулу, очікування під палючим сонцем в умовах 38-градусної спеки було важким, а головне – довгим. Крім того, за його словами, до останнього не було залізної впевненості в тому, що зустріч української та російської делегацій взагалі відбудеться, а якщо й так, то були великі сумніви в тому, чи принесе вона бодай якийсь вагомий результат, «що не додавало професійного драйву».

Близько півдня росЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що делегація РФ вилетіла до Стамбула. Українські ж перемовники на чолі з новоспеченим секретарем РНБО Рустем Умєровим спочатку полетіли до Анкари, де їх прийняв президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. За словами очільника президентського Офісу Андрія Єрмака, сторони обговорили перспективи оборонної співпраці Києва та Анкари, а також скоординували позиції перед стамбульською зустріччю. Крім того, говорили про необхідність чотиристороннього саміту президентів України, РФ, Туреччини та США, як зазначив Єрмак, «для переходу до реальних переговорів про завершення війни». Про реакцію пана Ердогана на цю ідею не повідомлялося, втім дещо раніше турецький лідер висловлювався обома руками «За» перемовний формат на найвищому рівні при участі міжнародних топ-посередників, пропонуючи свою країну у якості локаційного майданчику.

Повертаючись до третього перемовного раунду, зазначимо, що делегаціїї з України та РФ зібралися в палаці Чираган лише в районі 19 години. Склад російської делегації, яку очолив путінський помічник Мединський, не змінився з минулого разу. Натомість українська трохи розширилася, але не принципово: приєдналися два представники омбудсмена та Генштабу ЗСУ. Очолив делегацію, як зазначалося вище, колишній міністр оборони, а нині секретар Радбезу Рустем Умєров.

Низка росЗМІ спочатку повідомила з посиланням на інформовані джерела, що Мединський та Рустем Умєров проводять зустріч віч-на-віч, однак українські медіа дали свою версію: йшлося про «коротку підготовчу зустріч на трьох» за участю глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Хай там як, але зустріч двох делегацій розпочалася лише близько 20:30. За традицією, її відкрив вищезгаданий пан Фідан. Висловивши сподівання на те, що Україна та Росія проведуть продуктивні консультації, він додав, що Туреччина продовжить виконувати роль посередника. «Дипломатія та діалог більш ефективні в досягненні миру, аніж конфронтація та зброя», - акцентував головний турецький дипломат. Потім зустріч продовжилася за зачиненими дверима.

Напередодні президент Зеленський анонсував три ключові теми переговорів: повернення полонених, повернення вивезених до РФ дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів. Водночас путінський речник Пєсков наголошував на планах обговорення двох меморандумів щодо «врегулювання конфлікту», які сторони передали один одному в ході попереднього раунду в Стамбулі 2 червня.

Закриті переговори тривали близько 40 хвилин. Першим до журналістів вийшов очільник рос делегації Мединський. Він спочатку звернув увагу, що всі гуманітарні домовленості в рамках другого раунду стамбульських переговорів виконані. Зокрема, Москва повернула Києву понад 7 тис. тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ «та отримала невелику кількість своїх». Мединський також додав, що РФ запропонувала розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких (на 24 або 48 годин) пауз на кшталт перемир’я для збору поранених і вбитих.

Водночас в рамках обміну 23 липня в Україну повернувся, зокрема, останній із захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби Віталій Гиренко, розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед визволених також - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених учора воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки.

У штабі повідомили, що наймолодшому звільненому 23 липня захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

В рамках перемовин 23 липня представники країни-агресорки запропонували українським візаві сформувати три групи, які працюватимуть онлайн: з політичних, гуманітарних та військових питань. Українська сторона, за словами Мединського, вирішила розглянути цю пропозицію.

Предметним підсумком бліц-зустрічі стала домовленість про новий обмін полоненими числом не менше ніж 1,2 тис. осіб з кожної сторони. Рустем Умєров розповів, що російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, у тому числі тяжко поранених та молоді. Крім того, очільник Радбезу зазначив, що також обговорювалися теми припинення вогню та можливої зустрічі лідерів. Київ запропонував провести її до кінця серпня. Мединський, коментуючи даний тематичний кейс, підкреслив: на такій потенційній зустрічі треба не обговорювати угоду, а підписувати її, «А ось вироблення умов угоди ще займе чимало часу – це не простий та тернистий шлях», - резюмував путінський помічник.

Нагадаємо, що зустрічі 16 травня та 2 червня також призводили до рішень щодо обміну полоненими та тілами загиблих, тоді як з принципових питань відносно мирного врегулювання ніякого просування не спостерігалося днем з вогнем.

«Навіщо вони взагалі зустрічаються?», - задалася The New York Times питанням і сама ж відповіла на нього: «частково справа в президенті Трампі», який «з моменту інавгурації у січні комбінував погрози та стимули, намагаючись змусити обидві сторони заговорити один з одним». В результаті ж, на переконання NYT, «жодна зі сторін не готова публічно відмовитися від мирного процесу» через побоювання викликати гнів Трампа: «Україна намагається зберегти військову підтримку США та економічні санкції проти Росії. Кремль натомість хоче звести до мінімуму будь-які нові санкції з боку Сполучених Штатів та утримати Трампа від постачання в Україну ще більш смертоносної зброї». Якщо розглядати підсумки українсько-російської зустрічі в резиденції Чираган під таким кутом, то свої завдання в 23 липня виконали і Київ, і країна-агресорка.

Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що під час третього раунду переговорів «атмосфера була дещо відмінна від попередніх зустрічей – було менше емоцій, менше ліричних частин і більше конструктиву й спокійної розмови». Він також підкреслив, що пропозиція РФ щодо коротких періодів припинення вогню на певних ділянках фронту не є новою і звучала зокрема й на минулій зустрічі у Стамбулі.

«Під час попередніх зустрічей за 3-4 місяці ми чули й інші ідеї від Росії – перемир’я на Великдень, на день перемоги. Але це не справжнє припинення вогню. Якщо ми говоримо про якісь гуманітарні паузи на невеликих ділянках фронту, то треба розуміти, що це вже відбувається час від часу – українські та російські командири низового рівня узгоджують між собою такі речі, щоб забрати тіла солдат, це коротка гуманітарна пауза. Але це не припинення вогню. Росіяни пробують продати це як припинення вогню, а в нашому розумінні йдеться про припинення вогню на землі, на морі і в повітрі. Це ми розуміємо під повним перемир’ям. Також цивільна інфраструктуру і житлові масиви мають при цьому бути в безпеці», - резюмував речник МЗС, вкотре наголосивши, що гуманітарні паузи, які вже відбуваються в жодному разі не можна назвати «справжнім перемир’ям».