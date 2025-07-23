Екологічна тривога в Києві: жителям яких районів варто зачинити вікна через аномальне забруднення повітря

Станом на 12:30 у Києві зафіксовано аномальне забруднення повітря в одному з районів столиці. За даними датчиків моніторингу saveecobot.com, високий вміст бруду та пилу спостерігається за адресою проспект Науки, 4/2 у Голосіївському районі.

Наразі тут виявлено шкідливий рівень якості повітря – 104, що вдвічі перевищує допустиму норму забруднення. У зв'язку з цим, місцевим мешканцям настійно рекомендується зачиняти вікна, вживати більше води та, за можливості, перебувати в приміщенні, щоб мінімізувати вплив шкідливих речовин на здоров'я.

Чому погіршується стан повітря в Києві?

Ситуація із забрудненням повітря в Києві є комплексною проблемою, що має кілька основних причин:

Викиди від автомобілів: Це одне з головних джерел забруднення. Велика кількість транспорту та інтенсивний рух призводять до значних викидів шкідливих речовин у атмосферу.

Промислові підприємства та ТЕЦ: Діяльність промислових об'єктів та теплоелектроцентралей також суттєво впливає на стан повітря, викидаючи в повітря продукти горіння та інші забруднювачі.

Зменшення площі зелених насаджень: Неконтрольована забудова та зменшення кількості парків та скверів погіршують природну фільтрацію повітря, оскільки рослини відіграють ключову роль у поглинанні вуглекислого газу та виробленні кисню.

Сезонні пожежі торф'яників та лісів: Регулярні пожежі навколо міста, особливо на торф'яниках та у лісах, призводять до значного виділення диму та шкідливих часток, які розносяться вітром і осідають у міському повітрі.

Застаріла інфраструктура та неякісне комунальне господарство: Неефективні системи опалення, старі комунікації та відсутність належного контролю за викидами також впливають на загальний рівень забруднення.

Ця ситуація підкреслює необхідність системного підходу до вирішення екологічних проблем у столиці та підвищення обізнаності населення щодо заходів безпеки під час періодів підвищеного забруднення.