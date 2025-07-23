Сирський пояснив ризикований маневр на Курщині

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розкрив причини та передумови Курської операції, назвавши її одним із найризикованіших, але необхідних кроків у своєму командуванні. В інтерв'ю The Washington Post він пояснив, що наступ на Курську область був покликаний стримати просування окупантів і відповісти на критику щодо оборонної позиції українських військ.

Сирський визнав, що літо 2024 року стало "справді дуже важким" для України. Росія готувала інтенсивні наступальні операції, зокрема на Сумщину, збільшувала виробництво безпілотників та активно вербувала контрактників, що створювало значні виклики на фронті.

"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися й відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", – заявив Сирський, пояснюючи рішення про Курську операцію.

За його словами, ця операція призвела до різкого зростання морального духу серед українських військових і цивільних, які "відчайдушно чекали новин про просування на фронті". Водночас, деякі критики стверджували, що операція зробила певні ділянки фронту вразливими для російських атак.

Попри це, The Washington Post відзначає, що у 2024 році близько третини російських керованих авіабомб було використано саме в Курській області, а не на території України.

Сирський також повідомив, що саме в Курській області вперше з'явилися російські волоконно-оптичні безпілотники, а також були задіяні північнокорейські війська – до 20 000 осіб, які досі не воювали на території України.

Головнокомандувач ЗСУ стверджує, що під час Курської операції було вбито й поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців. Українські втрати, за його словами, значно менші. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції в Курській області РФ, незважаючи на російські контрнаступи. Інформація про завершення операції недостовірна – українські війська активно просуваються у Тьоткіно та інших напрямках, завдаючи втрат ворогу й утримуючи зайняті рубежі.

Наприкінці червня Олександр Сирський повідомляв, що на Курщині українські військові контролюють 90 квадратних кілометрів території. За його словами, Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч.