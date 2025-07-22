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Посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. доларів в організатора схеми виїзду за кордон, – НАБУ

Посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. доларів в організатора схеми виїзду за кордон, – НАБУ

Слідство щодо вимагання співробітником СБУ хабаря у розмірі $300 тис. завершено.

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектора Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди, повідомляє НАБУ.

За інформацією слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав $300 тис. в особи, стосовно якої вчиняв оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

– За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями, – пише відомство.

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі $72 тис. зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

ForUA.com нагадує, що 21 липня СБУ та ОГПУ провели щонайменше 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

У САП зазначили, що СБУ прийшла з перевіркою без офіційного попередження, коли керівництво НАБУ і САП перебуває у закордонному відрядженні.

А вже 22 липня Рада проголосувала за законопроєкт № 12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП, який внесли до парламенту днем раніше.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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