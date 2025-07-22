МЗС Польщі рекомендувало своїм громадянам негайно залишити РФ

Міністерство закордонних справ Польщі порадило своїм громадянам, які перебувають на території Росії, негайно покинути країну.

Про це із посиланням МЗС Польщі на повідомило The Moscow Times.

«Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які перебувають у Росії, залишити її територію доступними комерційними та приватними способами, якщо їхні життєві, сімейні або професійні обставини не вимагають їхнього перебування на території цієї країни», - йдеться в повідомленні польського МЗС.

Там нагадали, що Польща скоротила свій дипломатичний та консульський персонал у РФ, через що можливості надання допомоги польським громадянам стають дедалі обмеженішими, а для її отримання «може виникнути необхідність поїздок до дуже віддалених консульських установ».

У МЗС також вказали про призупинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією, непрацюючі на російській території картки міжнародних платіжних систем, а також дії російських спецслужб, які можуть затримати людину на вулиці та оглянути мобільний телефон.

Крім того, у МЗС країни попередили, що польські громадяни, які мають також російське громадянство, «розглядаються відповідно до російського законодавства виключно як громадяни РФ». Це означає, що їх може стосуватися оголошена в Росії у вересні 2022 року мобілізація, яка формально продовжує діяти. У польському відомстві наголосили, що у разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій «евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою».

Як повідомляв ForUA.com, раніше польське зовнішньополітичне відомство рекомендувало громадянам країни не їздити до Росії через війну в Україні, бо Москва визнала Польщу недружньою країною.

У жовтні 2024 року Польща оголосила про закриття генконсульства Росії у Познані. Глава польського МЗС Радослав Сікорський пояснив це рішення диверсійною діяльністю з боку Москви. Після цього Москва зробила те саме з польським консульством у Санкт-Петербурзі. На даний момент у Польщі працюють російське посольство та генконсульство у Гданську. У Москві працює посольство Польщі, а в Іркутську – генконсульство.