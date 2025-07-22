Син Шевченка підписав професійний контракт з англійським клубом Вотфордом

Український форвард Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, підписав професійний контракт із англійським клубом "Вотфорд". Про це повідомив офіційний сайт "шершнів".

Контракт 18-річного Крістіана Шевченка з клубом "Вотфорд" розрахований на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

Українець став одним із 12 футболістів академії Вотфорда, з якими підписали професійні контракти.

— Швидкий, енергійний форвард з універсальним стилем гри. У минулому сезоні відзначився 11 голами та вісьмома результативними передачами, – йдеться у профайлі Крістіана на сайті.

У клубі повідомили, що гравцям запропонували укласти угоди наприкінці сезону, а після того як вони поставили свої підписи під контрактами, про це оголосили офіційно.

У минулому сезоні "Вотфорд" посів 14-те місце у Чемпіоншипі. Сезон-2025/26 "шершні" розпочнуть матчем проти "Чарльтона" 9 серпня.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Він займався в академії "Челсі", після чого перейшов до "Вотфорда".

У березні 2024 року син Шевченка отримав український паспорт і того ж місяця дебютував за юнацьку збірну України U-19. Також Крістіан увійшов до складу команди на юнацькому Євро-2024, де підопічні Дмитра Михайленка дійшли до півфіналу.

Відтоді Шевченко-молодший зіграв за юнацьку збірну 11 матчів, відзначившись однією результативною передачею.