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Економіка

Суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому", накладений через позови українських компаній

Суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому", накладений через позови українських компаній

Суд у Гаазі зняв арешт з активів "Газпрому" в Нідерландах, накладений через позови українських компаній.

Про це пише Reuters.

Голландський суд скасував арешт активів російської енергетичної компанії "Газпром" у Нідерландах. У рішенні, опублікованому на сайті суду, зазначено, що арешт суперечить принципу державного імунітету.

Під арешт потрапили акції "Газпрому" в спільних підприємствах Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Рішення про арешт ухвалили в межах справ, ініційованих українськими компаніями "Славутич-Інвест" і "Жнива", які вимагали компенсації за збитки, спричинені вторгненням Росії в Україну.

Суд визнав, що ці активи не можуть бути арештовані, оскільки пов’язані з державним органом іншої країни. Відтак, голландська юрисдикція не має права розглядати такі справи.

"Газпром" не надав коментар у відповідь на запит агентства.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

газпромсударештНідерландиГаага
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