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Полiтика

Французькі компанії готові виробляти БПЛА в Україні, – Зеленський

Французькі компанії готові виробляти БПЛА в Україні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Візит французького міністра відбувся у межах його участі в конференції українських послів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського з главою МЗС Франції: що відомо

—  Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні — і це дуже цінно, — написав Зеленський.

Сторони також обговорили:

  • потреби України в системах протиповітряної оборони;
  • підготовку українських військових, яку організовує Франція;
  • санкції проти РФ;
  • переговори щодо вступу України до ЄС.

Переговори прем’єра Свириденко і Барро: що відомо

Окрему зустріч із Жан-Ноелем Барро провела прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що французька делегація змогла побачити, як живе Київ після російських нічних атак, і це підкреслило нагальність потреб у ППО, дронах та винищувачах.

— Одна з тем зустрічі — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні, — додала вона.

Україна та Франція підписали дві декларації:

  • про створення нового фонду на 200 млн євро з 2026 року для підтримки критичної інфраструктури та економіки;
  • про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зброяУкраїнаФранціяБПЛА
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