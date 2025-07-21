Французькі компанії готові виробляти БПЛА в Україні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Візит французького міністра відбувся у межах його участі в конференції українських послів.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського з главою МЗС Франції: що відомо
— Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні — і це дуже цінно, — написав Зеленський.
Сторони також обговорили:
- потреби України в системах протиповітряної оборони;
- підготовку українських військових, яку організовує Франція;
- санкції проти РФ;
- переговори щодо вступу України до ЄС.
Переговори прем’єра Свириденко і Барро: що відомо
Окрему зустріч із Жан-Ноелем Барро провела прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що французька делегація змогла побачити, як живе Київ після російських нічних атак, і це підкреслило нагальність потреб у ППО, дронах та винищувачах.
— Одна з тем зустрічі — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні, — додала вона.
Україна та Франція підписали дві декларації:
- про створення нового фонду на 200 млн євро з 2026 року для підтримки критичної інфраструктури та економіки;
- про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.