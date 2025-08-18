Зеленський подякував Трампу за його зусилля зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за його зусилля зупинити вбивства людей й війну.

Про це він сказав під час зустрічі у Білому домі у понеділок, 18 серпня.

«Дуже вдячний за Ваші персональні зусилля зупинити вбивства й війну», - заявив Зеленський.

Глава держави також подякував першій леді США Меланії Трамп, яка нещодавно написала листа російському лідеру Володимиру Путіну щодо викрадених українських дітей.

«Вона надіслала Путіну листа щодо наших викрадених дітей. І моя дружина, Перша-леді України, передала листа їй (Меланії – ред.). Дуже чутлива тема», - сказав Зеленський.

Цей лист глава держави особисто передав главі Білого дому.

Президент також висловив вдячність за те, що Трамп підтримав формат зустрічі з європейським лідерами у Білому домі.

президенти України і США розпочали двосторонні перемовини в Овальному кабінеті Білого дому, під час яких обговорять питання російської війни в Україні та можливих шляхів її припинення.