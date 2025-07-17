Сьогодні, на 1240-й день повномасштабної війни, президент України особисто виступив перед Верховною Радою, після затвердження нової очільниці уряду, він проаналізував те, як країни тримається понад три роки воєнного часу.

(Принагідно нагадаємо, що члени уряду Дениса Шмигаля взяли собі за правило ігнорувати запрошення й виклики парламенту, що ще раз підтверджує той факт, що центр ухвалення рішень перемістився з парламенту до Офісу президента).

Володимир Зеленський заявив з парламентської трибуни, що він вдячний Юлії Свириденко за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українського підприємництва. Він впевнений, що цей досвід прем’єрці знадобиться заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання.

Він має бути продовжений і масштабований як ключове завдання українського уряду.

«Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись у щоденному режимі», — зазначив президент.

За його словами, сили оборони та безпеки України будуть надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави, людей.

«Ми посилимо переговорний напрямок для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки для України. Буде продовжена цифровізація всіх процесів і державних сервісів», — пообіцяв Зеленський.

Він очікує від уряду більш конкретного наповнення політики героїв — програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів.

«Очікую від уряду впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. Вже готуємо разом з урядовцями, нашими дипломатами, з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї», — зауважив під час виступу керівник держави.

Президент нагадав не лише депутатам, а й всім українцям, що таке стабільність у час війни.

«Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував. При цьому від першого дня ми зберігаємо повну керованість державних інституцій і всі системи реально функціонуючої держави. Ми забезпечуємо фронт. Це дуже важливо. Тільки збільшуємо власне українське виробництво зброї. Ми проводимо власні оборонні операції на території ворога та завдаємо реально відчутного болю Росії за цю війну. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни та захистили Україну від російського бажання вбивати нашу енергосистему. Ми зберігаємо всю необхідну Україні логістику», — заявив Зеленський.

Він нагадав, що влада виконує всі соціальні зобов’язання і навіть у час повномасштабної війни проводимо індексації пенсій та інших соціальних виплат.

«Україна має достатні золотовалютні запаси та має всі основи для проведення самостійної політики й подальшого захисту нашої державності, суверенітету та незалежності», — запевнив очільник держави.

Кожен із цих фактів — на його думку, це результат патріотизму та ефективності конкретних людей.

«Це результат наших воїнів, які героїчно б’ються заради нашої держави та знищують окупанта. Це результат кожного й кожної в нашій державі, хто працює заради оборони та заради стійкості України, заради того, щоб українці могли жити.Це результат усіх, хто рятує та захищає життя в Україні», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року за каденції Умєрова в військо було поставлено більше 100 тисяч неякісних 120 мм мін для мінометів. 3 грудня 2024 року Міністра оборони України Рустема Умєрова викликали до Верховної Ради України щодо скандалів про оборонні замовлення, зокрема, мін. Міністр проігнорував запрошення.

Як мінімум один раз виклик до Ради проігнорував міністр енергетики Герман Галущенко. У серпні 2024-го його кликали звітувати про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі, але він не прийшов.

У лютому міністр оборони Рустем Умєров відмовився прийти на закрите засідання комітету національної безпеки, щоб доповісти про ситуацію з міжнародною військовою допомогою.

Його попередник, Олексій Резніков, у серпні 2023 року проігнорував виклик до антикорупційного комітету, де обговорювали скандал із закупівлями для армії.

Вже колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков не прийшов до Ради після знищення росіянами Трипільської ТЕС: депутати хотіли дізнатися про ситуацію із захистом енергетичних об'єктів.

Андрій Костін, ексгенеральний прокурор (а зараз посол у Нідерландах), не прийшов до Ради, щоб прокоментувати журналістське розслідування та справу в НАБУ про незаконне збагачення щодо свого заступника Вербицького.

Нагадаємо, за підрахунками журналістів, президент Володимир Зеленський за час каденції прострочив підписання майже півсотні законів. Особливо зловживати ігноруванням законопроєктів глава держави став під час повномасштабної війни.