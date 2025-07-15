Зброя Україні, час Путіну: що показали і приховали заяви Трампа по війні

У понеділок, 14 липня, старий-новий президент США Дональд Трамп озвучив анонсовану ним же заздалегідь заяву щодо російсько-української війни, пообіцявши розпочати постачання зброї Києву на гроші європейських союзників і пригрозивши запровадити «дуже суворі» мита у 100% щодо РФ та її торгових партнерів, якщо за 50 днів не буде досягнуто миру. Детальніше про причинно-наслідкові зв’язки нинішньої тактики Білого дому – далі в матеріалі For-UA.

Свою заяву щодо зброї Україні з одного боку і 50-денного люфту для Путіна з іншого, Трамп оголошував в Овальному кабінеті у присутності іноземного гостя – генсека НАТО Марка Рютте, який сидів незворушно поруч, склавши руки на колінах. Натомість господар Білого дому, активно жестикулюючи озвучував свої сентенції щодо путінської «СВО». «Ми дуже незадоволені ними (Росією – ред.) і введемо дуже жорсткі мита, якщо угоди не буде протягом 50 днів. Мита у розмірі приблизно 100%. Їх можна назвати вторинними митами», - пояснив президент США, маючи на увазі, що мита будуть введені і проти торгових партнерів країни-агресорки. Принагідно Трамп додав, що розраховував на мирну угоду «ще два місяці тому».

Заява щодо часового таймінгу Кремлю, на який відкладені на майже два місяці санкції проти Росії явно не виправдала сподівань прихильників ухвалення законопроєкту сенаторів Грема-Блюменталя. Буквально за кілька годин до заяви президента США Ліндсі Грем заявив про те, що «85 людей у Сенаті США висловилися за введення жорстких санкцій, доступних президенту Трампу, щоб завдати удару Росії та всім країнам, які її підтримують». «Конгрес стоїть на порозі прийняття найбільш значного пакету санкцій в історії країни. Він дасть президенту Трампу інструменти, яких він сьогодні не має, - буквально санкційну кувалду!», - додав він.

В результаті санкційну кувалду очільник Білого дому до рук так і не взяв, повідомивши натомість, що поки не вважає за необхідне ухвалювати цей законопроєкт. За його словами, для введення санкцій Конгрес йому не потрібен – він сам вирішуватиме, яких заходів слід вжити. Навіщо Трампу, який повсякчас заявляв, як розчарувався Путіним, давати тому самому Путіну доволі серйозний часовий люфт – таємниця за сімома печатками, але тут очевидним є бажання і готовність американського лідера перебувати надалі в полоні ілюзій щодо Кремля.

Другою ключовою тезою «великого виступу» пана Трампа стала його обіцянка збройних постачань Києву. Постачання американської зброї здійснюватимуться за схемою, відмінною від безоплатних поставок, які діяли за президента Байдена. «Сьогодні ми уклали угоду (з очільником НАТО Рютте-ред.), за якою ми будемо відправляти їм зброю, а вони платитимуть за неї», - повідомив Дональд Трамп, за словами якого США мають намір «продати НАТО зброї на мільярди доларів», після чого європейські союзники зможуть передати її Україні.

«Це координуватиметься НАТО, і вони працюватимуть з Меттью Вітакером (постпред США при НАТО). Меттью буде координатором», - додав президент США.

Дещо згодом, відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив про те, що 17 комплексів Patriot надійдуть в Україну найближчим часом. Втім військові експерти поставили ці слова під сумнів: мовляв, не дуже зрозуміло, звідки візьмуться ці 17 комплексів. Профільні аналітики припускають, що, можливо, йдеться не про комплекси, а про пускові установки Patriot. Тобто, тут питання також є. Причому виникли питання і у Пентагона: ті прямо сказали журналістам, що їм варто звернутися до Білого дому за уточненнями.

«Це логічно. Європа має вийти вперед. Я розмовляв з багатьма лідерами. Німеччина, Данія, Швеція, Естонія, Нідерланди та багато інших країн братимуть участь. НАТО визначить, що Україні потрібно, зокрема системи ППО, далекобійні ракети, снаряди та боєприпаси. Країни НАТО зможуть направити свою зброю швидко в Україну, а США потім продадуть свою зброю цим країнам»,- пояснив алгоритм «формули Трампа» Марк Рютте.

Ще одним пунктом учорашніх заяв господаря Овального кабінету стали його міркування про перспективи мирного процесу в Україні та майбутні відносини з путінської Росією в цілому і очільником Кремля зокрема. Відповідаючи на запитання журналіста, чи може він назвати Путіна «вбивцею», президент Трамп відмовився це зробити: «Я з ним багато говорю - про те, що це треба припинити. Я кладу слухавку, кажу: «Це була чудова розмова». А потім знову летять ракети на Київ. Я не хочу говорити, що він убивця, але він дуже суворий хлопець. Він обдурив Буша, Обаму, але не обдурить мене».

Вельми і вельми показово, що 79-річний Трамп по-дитячому категорично відмовився відповідати на ще одне питання про те, як він діятиме у разі подальшої ескалації російсько-української війни. «Якщо Путін продовжить ескалацію, як далеко ви готові зайти у відповідь?», - запитав його журналіст. «У чому?», - уточнив головний республіканець. «Як далеко ви готові зайти, якщо Путін ще сильніше бомбардуватиме найближчими днями?» - перепитав колега-репортер. «Не ставте мені такого питання!», - роздратовано відрізав пан Трамп, даючи привід для висновку, що він досі не вважає мости між Москвою та Вашингтоном повністю спаленими.

У країні-агресорці серію трампівських заяв коментував сумнозвісний очільник російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв. «Цей діалог (між Росією та США – ред.) буде продовжено, незважаючи на титанічні зусилля, зірвати його всіма можливими засобами. Помилкові підходи Байдена продемонстрували свою неспроможність. Його брехня не вічна - вона повинна і буде виправлена», - зазначив 50-річний путінський посіпака, який, до слова, є уродженцем Києва.

«Великий спіч» Трампа, який він анонсував напередодні як відповідь Росії і Путіну, залишив присмак явно чогось недоговореного. Взагалі, все це виглядає трохи фантастичним. Наприклад, 17 систем Patriot при тому, що на всі Штати у них є лише близько 60 батарей. Невже віддадуть нам четверту частину всього того, що є у наявності? Дуже-дуже сумнівно. Більше схиляюсь до гіпотези, що мова йде про десятиріччя… Так само цікавий пасаж про 50 днів, після яких Путін щось там відчує по митах. Чому 50 днів? До закінчення російського «літнього» наступу? Щоб дати Москві шанс остаточно стукнути свою армію об стіну? (Памʼятаєте, як очільник Кремля обіцяв вже до осені суттєво наростити територіальні здобутки?)», - зауважує очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Водночас позитивними моментами експерт вважає саму готовність Білого дому продавати Україні зброю: «Ось тут талант бізнесмена Трампа розкрився на всі сто відсотків. І це означає, що зараз йому дійсно вигідніше заробляти на війні, ніж водити хороводи навколо Путіна з невідомим поки що результатом. Все, що сказав сьогодні Трамп своїми діями: «Ми не дамо Україні програти». Це – відповідь Китаю, який словами свого міністра Ван І заявляв тиждень тому те саме: «Ми не дамо Росії програти».

Наголосивши на тому, що світове протистояння двох антагоністичних систем призведе до гри сторін на шахівниці чужими фігурами, аж допоки вони домовляться/не домовляться поміж собою, експерт підсумував: «Ну, що ж, ми заходимо на чергове коло геополітичних гірок. Пристебніться…».