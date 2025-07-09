Масована атака на Луцьк: горіли підприємства

В ніч на 9 липня Луцьк зазнав однієї з наймасштабніших атак з боку РФ за останній час — по місту били дрони та ракети. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та зафіксовано пошкодження інфраструктури.

«Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів і пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується», — повідомив мер міста Ігор Поліщук. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

«Наша честь, шана і подяка силам ППО. У разі надходження нової інформації — буду оперативно інформувати», — додав мер.

Сьогодні російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну: застосовували як безпілотники, так і крилаті ракети. Вибухи лунали в Києві та низці інших міст, однак основний удар припав на західні області, зокрема — на Волинь.