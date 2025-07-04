Глава Пентагону особисто вирішив призупинити військову допомогу Україні, – NBC

Глава Пентагону Піт Хегсет в односторонньому порядку вирішив призупинити постачання частини озброєнь в Україну. Це втретє, коли він ухвалює таке рішення самостійно. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Хегсет уже розпоряджався призупинити військову допомогу Києву у лютому та травні. Тоді його рішення скасовувалися через кілька днів.

Цього разу законодавці США та деякі європейські союзники також намагалися домогтися скасування, однак на захист рішення виступив Білий дім.

У США пояснили паузу низькими запасами озброєнь. Однак аналіз старших офіцерів не виявив дефіциту, який міг би виправдати зупинення військової допомоги, зазначають співрозмовники телеканалу.

За інформацією джерел, крок Піта Хегсета застав зненацька Держдеп, членів Конгресу, а також українських чиновників та європейських союзників США.

Вашингтон призупинив постачання деяких видів зброї Україні 2 липня. За даними NBC, йдеться про десятки зенітних ракет Patriot, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, понад 100 ракет Hellfire та іншого озброєння.

Речник Держдепартаменту Теммі Брюс говорила, що США продовжать постачання військової допомоги Україні за винятком зенітних та інших ракет.

ForUA.com нагадує, раніше президент Зеленський заявив, що Україна передала США список зброї, яку готова купити.