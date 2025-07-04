У Чехії стався масштабний блекаут

Сьогодні Чехія зіткнулася з масштабним відключенням електроенергії, яке спричинило серйозні перебої в роботі транспорту, інфраструктури та комунальних служб, повідомляє чеське видання Deník.

За інформацією журналістів, проблеми з електропостачанням зафіксовано в окремих районах столиці – Праги, а також у Середньочеському, Устецькому та Ліберецькому краях. У деяких містах повністю знеструмлено житлові квартали, зупинилися трамвайні лінії, а в багатоповерхових будинках люди залишились заблокованими в ліфтах.

Інформація про причини відключення поки що невідомі. За даними чеського оператора системи передачі ČEPS, фахівці працюють над локалізацією проблеми, яка, ймовірно, пов'язана з аварією на підстанціях або перебоями в регіональній енергомережі.

Місцеві служби екстреного реагування перебувають у підвищеній готовності. Пожежники та рятувальники вже надали допомогу десяткам громадян, зокрема тим, хто опинився заблокованим у ліфтах через раптове знеструмлення.