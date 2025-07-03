Кремль недоотримує мільярди: доходи від нафти впали до дворічного мінімуму

Доходи Росії від продажу нафти в червні 2025 року впали до найнижчого рівня за останні два роки. За даними Bloomberg, у порівнянні з травнем 2025 року надходження до російського бюджету від нафтової продукції знизилися на 30%.

Це найгірший показник з червня 2023 року і свідчить про суттєве погіршення економічної ситуації в країні, яка значною мірою залежить від експорту енергоресурсів. Експерти пов’язують це падіння з низкою факторів, зокрема, з посиленням санкцій, зменшенням попиту на російську нафту на світових ринках і пошуками альтернативних постачальників.

Зниження нафтових доходів ставить під загрозу фінансову стабільність Росії та змушує уряд шукати додаткові джерела наповнення бюджету. Водночас це посилює економічний тиск на Москву на тлі тривалої війни в Україні.

Аналітики наголошують, що подальше скорочення надходжень може призвести до скорочення соціальних та інвестиційних програм у Росії, а також посилити внутрішні економічні проблеми.