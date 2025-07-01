Україна та ЄС дійшли згоди щодо «чутливих товарів»

Україна та Європейський Союз досягли принципової згоди щодо перегляду умов експорту української сільськогосподарської продукції до ЄС у рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA). Відповідну інформацію офіційно підтвердила Європейська комісія.

Завдяки новій угоді, українські аграрії зможуть експортувати більше продукції до Європи ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії "торговельного безвізу».

Мита будуть застосовуватися лише до "чутливих" категорій товарів, серед яких – яйця, цукор, пшениця. Для них встановлено збільшені, але контрольовані квоти, щоб убезпечити внутрішній ринок ЄС від надмірного тиску.

Для менш "чутливих" товарів квоти зростають помірно, а низка продукції взагалі буде виведена з-під митних обмежень.

Угода передбачає поступову синхронізацію українських стандартів виробництва з європейськими нормами до 2028 року, зокрема у питаннях добробуту тварин, застосування пестицидів та інших екологічних вимог.

Також запроваджено механізм захисту ринку ЄС, який дозволяє державам-членам швидко реагувати на серйозні проблеми, що можуть виникати внаслідок збільшеного імпорту з України.

ЄК сподівається, що сусідні країни — Польща, Угорщина, Словаччина — знімуть чинні односторонні ембарго на окремі категорії української продукції, що має значно полегшити торгівлю. За словами єврокомісара з питань сільського господарства Крістофа Хансена, нова угода створює "рівні умови для фермерів ЄС і України" і закладає основу для стабільної та взаємовигідної торгівлі.

Водночас, за інформацією міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, три торгові позиції залишаються предметом дискусій, і переговори щодо них триватимуть.