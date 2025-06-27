Деякі європейські країни, серед яких Велика Британія та Швейцарія, починають відмовляти українцям у наданні притулку. Ця політика викликає занепокоєння та дискусії щодо реальної безпекової ситуації в Україні та принципів міжнародного захисту.

Згідно з повідомленням The Guardian, Велика Британія почала відмовляти українцям у притулку, посилаючись на те, що "в Україні не скрізь війна і можна переїхати в безпечні регіони". Ця заява підкреслює зміну підходу до українських біженців після понад трьох років повномасштабної війни.

Паралельно, Швейцарія нещодавно ухвалила рішення приймати українських біженців лише з тих регіонів, де наразі йдуть активні бойові дії. Цей крок, як повідомляють швейцарські джерела, спрямований на зменшення навантаження на систему притулку та диференціацію потоків біженців залежно від рівня небезпеки в їхніх рідних регіонах. Деякі джерела вказують, що цей крок має на меті реалізувати запит парламенту щодо розрізнення заявників із безпечних або небезпечних регіонів України під час надання спеціального статусу захисту S.

Ці рішення є частиною ширшої тенденції, коли країни-реципієнти переглядають свою політику щодо українських біженців, намагаючись збалансувати гуманітарну допомогу з власними ресурсами та міграційною політикою. Однак правозахисні організації та експерти наголошують, що в умовах війни, які постійно змінюються, поняття "абсолютно безпечних" регіонів в Україні є відносним, оскільки навіть у західних областях існують ризики ракетних ударів та атак дронів.

Питання подальшого статусу українських біженців у Європі залишається відкритим, оскільки країни шукають шляхи для адаптації до довготривалого характеру конфлікту та його наслідків.