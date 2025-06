Келлог зустрівся з диктатором Лукашенком, щоб вивести Мінськ зі сфери впливу Москви

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зустрівся у Мінську зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Про це повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася у Палаці Незалежности в Мінську. У переговорах взяли участь делегації обох сторін – білоруська та американська.

"Перший зустрівся зі спецпосланцем президента США по Україні Кітом Келлогом. У Палаці Незалежности. Делегації – білоруська та американська", – сказано у повідомленні Telegram-каналу.

‼️🇧🇾🇺🇸 Aleksandr #Lukashenko held a meeting with Keith #Kellogg, the special envoy of the U.S. President for #Ukraine. pic.twitter.com/kmh5kKqBYE

– Maimunka News (@MaimunkaNews) June 21, 2025

Білоруський державний ресурс БЕЛТА повідомив, що на порядку денному переговорів Лукашенка і Келлога були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

"Ви наробили багато галасу у світі своїм приїздом. Але я дивуюся, чому. Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки?" – цитує БЕЛТА Лукашенка.

Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, держсекретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало найвищим за останні 20 років візитом представника США до цієї країни. Поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа з поліпшення відносин з Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою перебували на низькому рівні.

Один американський посадовець повідомив Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.

Нещодавно Келлог заявляв, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.