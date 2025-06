Віцепрем'єр Чернишов лишається за кордоном, коли НАБУ і САП роблять резонансні викриття

У пресслужбі віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова заявили УП, що він "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу".

"Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра.

Принагідно нагадуємо, що перебіг робочих зустрічей віцепрем’єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності", - мовиться в повідомленні.

На уточнююче запитання журналістів, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну, у пресслужбі відповіли, що обмежаться суто процитованим вище коментарем.

17 червня Міністерство національної єдності організовувало всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery". Чернишов включався на захід у форматі відеоконференції.

19 червня Чернишов повідомляв у Facebook, що в рамках робочого візиту до ЄС провів низку зустрічей з представниками Ради Європи, супроводжуючи повідомлення фотографіями. До прикладу – з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою (на фото), з якою, з його слів, мав зустріч у Брюсселі.

13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.

18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.

За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.