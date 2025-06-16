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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: США скасовують переговори з РФ, Канада готує допомогу, Угорщина шантажує Україну, а Іран закликає до миру

Вечірній дайджест ForUА: США скасовують переговори з РФ, Канада готує допомогу, Угорщина шантажує Україну, а Іран закликає до миру

16 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Іран звернувся до США та Ізраїлю з терміновим закликом припинити удари і розпочати переговори, — WSJ.

  • В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників та цивільних. Як повідомив Коордштаб, сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах стамбульських домовленостей.

  • Канада готує додатковий пакет допомоги Україні на саміті G-7.
  • Росія модернізує свої ядерні бази поблизу кордонів НАТО, а світ стрімко наближається до нової гонки ядерних озброєнь, — SVT.
  • Посадовці Держспецтранспорту привласнили понад 64 млн грн, виділених на закупівлю авто для ЗСУ, — СБУ та ДБР.
  • Наразі вже абсолютно всі країни Східної Європи готують лікарні до великої війни, влада видає медикам бронежилети й переносить операційні під землю, — Politico.
  • США відмінили перемовини з рф: зустріч росії і США щодо усунення подразників у відносинах скасована з ініціативи американської сторони, — Захарова.
  • Угорщина припинить передачу електроенергії в Україну, якщо ЄС введе заборону на поставки нафти з рф, — глава МЗС Угорщини Сійярто.
  • Китай рекордними темпами нарощує ядерний арсенал, за рік додано 100 боєголовок, це найшвидший результат у світі, — SIPRI.
  • Росія вимагає від України знищити всю західну зброю для припинення війни, — заступник міністра закордонних справ РФ Грушко.
  • Трамп презентує свій золотий смартфон Trump T1, який нагадує iPhone і виготовлятиметься у США, — Reuters. 
  • Пакистан закрив кордон з Іраном, — The Express Tribune. Уряд провінції Белуджистан офіційно припинив роботу всіх прикордонних пунктів пропуску з Іраном у районах Гвадар і Панджгур, зупинивши рух як пішоходів, так і транспортних засобів, що перевозять пальне. 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАКанадаІранвійськова допомогаобмін тілами
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