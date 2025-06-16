Вечірній дайджест ForUА: США скасовують переговори з РФ, Канада готує допомогу, Угорщина шантажує Україну, а Іран закликає до миру

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників та цивільних. Як повідомив Коордштаб, сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах стамбульських домовленостей.