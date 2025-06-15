На цей час в Ізраїлі кількість загиблих від нічних ударів зросла до 10 осіб, близько 200 поранених



Рятувальники шукають людей, які опинилися в пастці навколо сильно пошкоджених будівель у Бат-Ямі, Ізраїль, у неділю. Світлина Аміра Леві

Кількість загиблих в Ізраїлі від нічних ударів Ірану зросла до 10, втім, рятівники на місцях продовжують пошуково-рятувальні операції, інформує CNN.

Шестеро людей загинули в центральному прибережному місті Бат-Ям, де була безпосередньо вражена будівля, повідомляє ізраїльська пошуково-рятувальна організація ZAKA.

Ще четверо жінок були вбиті в північному палестинсько-ізраїльському місті Тамра, де також були вражені будівлі.

Загалом приблизно 200 осіб зазнали поранень.