На цей час в Ізраїлі кількість загиблих від нічних ударів зросла до 10 осіб, близько 200 поранених

Рятувальники шукають людей, які опинилися в пастці навколо сильно пошкоджених будівель у Бат-Ямі, Ізраїль, у неділю. Світлина Аміра Леві
Кількість загиблих в Ізраїлі від нічних ударів Ірану зросла до 10, втім, рятівники на місцях продовжують пошуково-рятувальні операції, інформує CNN.
Шестеро людей загинули в центральному прибережному місті Бат-Ям, де була безпосередньо вражена будівля, повідомляє ізраїльська пошуково-рятувальна організація ZAKA.
Ще четверо жінок були вбиті в північному палестинсько-ізраїльському місті Тамра, де також були вражені будівлі.
Загалом приблизно 200 осіб зазнали поранень.Автор: Богдан Моримух