Ранковий дайджест ForUА: війна на Близькому Сході, боротьба зі зброєю, Трамп проти Нацгвардії та підозра для Тіматі

13 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, по всій країні оголошено надзвичайний стан.
- Нацполіція розгорнула масштабну операцію проти нелегальної зброї — по всій країні проводиться понад 500 обшуків.
- Ізраїль розпочав термінову мобілізацію десятків тисяч резервістів: війна буде довгою. Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею, речами і теплим одягом.
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У США суд заборонив Дональду Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Дії Трампа були визнані незаконними, оскільки вони виходили за межі його статутних повноважень і порушували 10-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів.
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Іран запустив понад 800 «Шахедів» у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ перехопив першу хвилю безпілотників, запущених іранцями в бік Ізраїлю. Повністю.
- Над мечеттю Джамкаран в Ірані підняли червоний прапор помсти.
- За бусифікацію — кримінальна відповідальність і в’язниця, — Гончаренко подав законопроект.
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СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі. Недобиток Тимур Юнусов, він же Тіматі, довірена особа путіна на виборах 2012, 2018 і 2024 років, підтримував агресію росії та анексію Криму. СБУ повідомила йому про підозру.
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По всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки майже по всі країні — сьогодні прогнозують буревій, — Укргідрометцентр.
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Ціни на нафту різко зросли на 13% до $78 за барель після загострення на Близькому Сході.
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Помер музикант Григорій Чайка — засновник і гітарист гурту «4айка», учасник концертної команди «Океану Ельзи».