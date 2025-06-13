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Ранковий дайджест ForUА: війна на Близькому Сході, боротьба зі зброєю, Трамп проти Нацгвардії та підозра для Тіматі

Ранковий дайджест ForUА: війна на Близькому Сході, боротьба зі зброєю, Трамп проти Нацгвардії та підозра для Тіматі

13 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, по всій країні оголошено надзвичайний стан.
  • Нацполіція розгорнула масштабну операцію проти нелегальної зброї — по всій країні проводиться понад 500 обшуків.
  • Ізраїль розпочав термінову мобілізацію десятків тисяч резервістів: війна буде довгою. Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею, речами і теплим одягом.

  • У США суд заборонив Дональду Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Дії Трампа були визнані незаконними, оскільки вони виходили за межі його статутних повноважень і порушували 10-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів. 

  • Іран запустив понад 800 «Шахедів» у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ перехопив першу хвилю безпілотників, запущених іранцями в бік Ізраїлю. Повністю.

  • Над мечеттю Джамкаран в Ірані підняли червоний прапор помсти.
  • За бусифікацію — кримінальна відповідальність і в’язниця, — Гончаренко подав законопроект. 

  • СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі. Недобиток Тимур Юнусов, він же Тіматі, довірена особа путіна на виборах 2012, 2018 і 2024 років, підтримував агресію росії та анексію Криму. СБУ повідомила йому про підозру.

  • По всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки майже по всі країні — сьогодні прогнозують буревій, — Укргідрометцентр.

  • Ціни на нафту різко зросли на 13% до $78 за барель після загострення на Близькому Сході.

  • Помер музикант Григорій Чайка — засновник і гітарист гурту «4айка», учасник концертної команди «Океану Ельзи».

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаІзраїльІранТрампТіматі
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