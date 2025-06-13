Ранковий дайджест ForUА: війна на Близькому Сході, боротьба зі зброєю, Трамп проти Нацгвардії та підозра для Тіматі

13 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Іран запустив понад 800 «Шахедів» у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ перехопив першу хвилю безпілотників , запущених іранцями в бік Ізраїлю. Повністю.

У США суд заборонив Дональду Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Дії Трампа були визнані незаконними, оскільки вони виходили за межі його статутних повноважень і порушували 10-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів.

За бусифікацію — кримінальна відповідальність і в’язниця, — Гончаренко подав законопроект.

СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі. Недобиток Тимур Юнусов, він же Тіматі, довірена особа путіна на виборах 2012, 2018 і 2024 років, підтримував агресію росії та анексію Криму. СБУ повідомила йому про підозру.

По всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки майже по всі країні — сьогодні прогнозують буревій, — Укргідрометцентр.

Ціни на нафту різко зросли на 13% до $78 за барель після загострення на Близькому Сході.