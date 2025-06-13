В США відреагували на ізраїльські удари по Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не мають жодного стосунку до нещодавніх ударів Ізраїлю по території Ірану. Заяву держсекретаря наводить агентство Reuters, інформує «Главком».

«Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні», – підкреслив Рубіо.

Він також звернувся до Тегерана із чітким застереженням: «Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США».

Ізраїль підтверджує атаку на ядерні об'єкти та готується до відповіді

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав авіаційних ударів по території Ірану. {C} Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану.

«В рамках початкового удару були атаковані десятки військових цілей в різних районах Ірану: об'єкти військового командування, командні центри, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти», – йдеться в заяві ЦАХАЛ.

За даними ізраїльської армії, сирени, що пролунали по всій країні, не були пов'язані з ракетними ударами, а призначалися для приведення населення в готовність до можливого обстрілу найближчим часом. ЦАХАЛ також повідомив про підготовку до операції, яка «може тривати щонайменше кілька днів», та очікування «інтенсивних обстрілів з боку Ірану». Після завершення операції, за заявою ЦАХАЛ, «ядерної загрози більше не буде».

Надзвичайний стан в Ізраїлі та закриття повітряного простору Ірану

У зв'язку з ескалацією ситуації, для жителів Ізраїлю скасовано навчання, роботу підприємств і збори, а також оголошено надзвичайний стан по всій країні. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац офіційно заявив про превентивний удар Ізраїлю по Ірану та попередив про очікувану ракетну та безпілотну атаку на Ізраїль та його цивільне населення найближчим часом.

За повідомленнями іранських ЗМІ, Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши в повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських ракет.