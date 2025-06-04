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Суспiльство

Погода 4 червня: подекуди дощитиме, стане прохолодніше

Погода 4 червня: подекуди дощитиме, стане прохолодніше

Сьогодні Україну накриє атмосферний фронт, який рухається з північного заходу. Через це в кількох областях очікуються дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду.

Негода очікується на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. На решті території - без опадів. Мінлива хмарність. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с, повідомляють синоптики.

Температура повітря у західних та північних областях +21-26 градусів. На решті території +24-29 градусів. На півдні температура повітря відніметься до +31 градуса.

У Києві та області – мінлива хмарність, без опадів. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22-25 градусів.

Теги:

погода 4 червня
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