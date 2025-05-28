Україна та ФРН підписали меморандум про співпрацю у виробництві ракет далекого радіусу дії

Під час спільної пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (на фото) та президента України Володимира Зеленського в Берліні було оголошено про укладення стратегічної угоди у сфері оборонної промисловості. Лідери двох країн зробили низку заяв, які кардинально змінюють формат військово-технічної співпраці між Україною та Німеччиною.

Найголовнішою заявою пресконференції стало оголошення про спільне виробництво ракет великої дальності. Фрідріх Мерц повідомив, що міністри оборони двох країн підписали меморандум про співпрацю у виробництві озброєння далекого радіусу дії.

“Сьогодні наші міністри оборони підписують меморандум про спільне виробництво озброєння далекого радіусу дії. Йдеться про ракети без обмежень у дальності, які Україна зможе застосовувати й за межами свого кордону”, — заявив німецький канцлер.

За його словами, виробництво ракет дальністю до 2500 км може розгорнутись безпосередньо на українській території.

Володимир Зеленський підкреслив, що ця угода є не лише оборонною, а й економічною, оскільки дозволить профінансувати вже наявні українські проєкти у сфері ВПК.

Обидві країни планують посилити промислову кооперацію, а наприкінці року відбудеться спільне засідання урядів для обговорення наступних кроків стратегічного партнерства.

Президент Зеленський оголосив про досягнення важливих домовленостей з Німеччиною щодо посилення української ППО.

“Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує також ракетами для ППО, я хотів би за це подякувати”, — сказав український лідер.

Зеленський наголосив на критичній важливості такої підтримки в умовах постійних російських атак.

“Тисячі життів уже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін: щоночі — масовані атаки ударних дронів, росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику. Тому, щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ППО”, – наголосив він.

Фрідріх Мерц зробив важливу заяву про те, що Німеччина бере на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

“У цьому контексті продовження військової допомоги Україні хочу наголосити на новому елементі: ми фінансуємо значну частину покриття системи Starlink в Україні”, — повідомив канцлер.

Це рішення є частиною розширення німецької військової підтримки України та забезпечить стабільне функціонування критично важливої для української оборони системи зв’язку.

Канцлер Мерц зробив категоричну заяву щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.

“Я говорю від імені Німеччини: ми зробимо все для того, щоб “Північний потік-2″ не запрацював”, — підкреслив німецький лідер.

Мерц пояснив, що такі дії спрямовані на послаблення російської військової машини та створення умов для майбутніх переговорів. Він також зазначив, що нещодавні масовані атаки Росії на українські міста демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.

“Москва хоче виграти час. Меморандум про переговори, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми все ще чекаємо”, – додав він.

Фрідріх Мерц повідомив про активну роботу над новим пакетом санкцій проти Росії.

“Зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь”, — заявив канцлер.

Європейський союз веде перемовини зі Сполученими Штатами в рамках координації санкційної політики щодо Російської Федерації, а Німеччина бере активну участь у цьому процесі.

Зі свого боку, Володимир Зеленський знову наголосив на готовності України до переговорів.

“Україна готова до безумовного перемир’я. Але Москва продовжує блокувати переговори”, – сказав український лідер.

Цей візит став першим після обрання Мерца канцлером у травні та включає зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та представниками німецьких компаній.

Раніше у ЗМІ вже повідомлялось, що уряд Німеччини розглядає можливість фінансування проєкту створення українських крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисячі кілометрів.