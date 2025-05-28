Оборонний завод під приватизацію: Фонд держмайна знищує оборонне підприємство у Броварах

Фонд держмайна виставив на приватизацію державне підприємство «Броварський завод порошкової металургії» — об’єкт, що має очевидний оборонний потенціал.

Про це з’ясувало видання Lenta.UA.

Як зазначається в матеріалі видання, державне підприємство «Броварський завод порошкової металургії» — об’єкт, що має очевидний оборонний потенціал. Цей завод ще у 2014 році згадувався як перспективне підприємство для потреб ВПК.

«Тут могли б виготовлятися бронежилети, комплектуючі до техніки, елементи зброї. Але замість розвитку — держава готує його до розпродажу. І за класичною схемою: спочатку доводять до банкрутства, звільняють працівників, виводять активи, а землю віддають забудовникам», - говориться в статті.

«У Броварах цей сценарій вже проходили — з Радіопередавальним центром, який демонтували за часів Януковича. Тоді лобістом був бізнесмен Віктор Поліщук — власник мережі «Ельдорадо» та ТЦ Gulliver, який згодом опинився під санкціями за зв’язки з Росією. Сьогодні у місті знову говорять про його інтерес до «Порошкового» — лише вже через легалізовану приватизацію», - зазначається в матеріалі.

Підприємством з 2019 року керує в.о. директора Микола Грінєнко, уродженець окупованого Єнакієвого. Примітно, що за шість років він так і не став повноцінним директором, хоча має всі повноваження на підписання документів. Його дружина Аліна володіє фірмою, зареєстрованою у Донецьку, що лише додає запитань до моральної допустимості такого призначення.

Окрему роль у схемі, за інформацією журналістів, відіграє радник Грінєнка — пан Вушкаленко, на якого зареєстровано низку компаній у різних регіонах України. Саме він, за словами джерел, курує процес виведення активів заводу. Хоча стратегічними державними підприємствами мають керувати не випадкові особи, а компетентні професіонали, які розуміють важливість таких об’єктів для безпеки держави.

«У той час як президент Зеленський наголошує на необхідності нарощування власного виробництва зброї і готує нові домовленості з партнерами ЄС, всередині країни втрачається те, що вже побудоване й здатне працювати на фронт. Фонд держмайна має дати публічну відповідь: хто ініціював включення «Порошкового» до списку приватизації? І головне — чи справді війна для когось виявилася лише зручною ширмою для дерибану державного майна?», - резюмує автор статті.