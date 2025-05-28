Сімейних лікарів обмежили в правах

Сімейний лікар більше не має права виписувати направлення на складні дослідження, тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта.

З реформою медичної системи сімейні лікарі отримали змогу виписувати скерування майже на будь-які аналізи. Але у 2025 році Національна служба здоров’я змінила правила маршрутизації пацієнтів, - повідомила керівниця Нацслужби здоров’я Наталія Гусак.

Відтепер медики первинки можуть виписати направлення лише на такі дослідження: УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура тощо); рентген (грудна клітка, кінцівки); холтерівський моніторинг; ендоскопічні дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної систем; базові лабораторні аналізи. Усі ці обстеження покриваються НСЗУ в рамках пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Однак сімейний лікар більше не має права виписувати направлення на складні дослідження, як-от: МРТ, КТ, деякі розширені аналізи. Тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта. Дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою.

Вважається, що ці зміни мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначаються без належних показань.