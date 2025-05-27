Зеленський призначив голів восьми держадміністрацій Києва, про компетенцію яких мало що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нових очільників восьми районних держадміністрацій Києва.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Очільниками РДА призначили:
Голосіївський район — Софія Дунаєвська;
Дарницький район — Олександр Ковтунов;
Деснянський район — Максим Бахматов;
Дніпровський район — Андрій Паладій;
Подільський район — Володимир Наконечний;
Святошинський район — Георгій Зантарая;
Солом’янський район — Сергій Мовенко;
Шевченківський район — Олександр Сазанович.
Тим часом глава Оболонського району Кирило Фесик і керівниця Печерського району Наталя Кондрашова залишилися на своїх посадах.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що «кожен із призначених керівників розуміє рівень відповідальності».
«Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність. Райони потребують системної, щоденної роботи — не з кабінету, а в тісному контакті з людьми. Робота має бути відчутною для мешканців у найкоротші терміни», — написав він.
За даними руху «Чесно», Георгій Зантарая обраний депутатом Київської міської ради 9 скликання від «Слуги Народу», він є відомим дзюдоїстом. З 2007 по 2020 рік працював у Службі безпеки України, має звання майора.
Максим Бахматов — колишній гуморист, продюсер українського Comedy Club і телеведучий. Він також був гендиректором ВДНГ, керівним партнером UNIT.City, радником міського голови Києва Віталія Кличка.
В інтерв’ю Bihus.Info у 2019 році Бахматов стверджував, що він «не розбирається детально в тому, чим керує», бо має поміч експертів у цьому, а його завдання — ухвалювати рішення та нести відповідальність.
Сергій Мовенко родом із Луганщини, у 2020-2024 роках був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації. А до того працював у Державній кримінально-виконавчій службі України та органах внутрішніх справ України.
Андрій Паладій був директором Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів АРМА. А до того — працював у Міністерстві молоді та спорту України.
Колишні колеги привітали призначення Паладія: «АРМА ростить реальні професійні кадри — і ось черговий приклад! Щиро вітаємо Андрія з призначенням на відповідальну посаду. Віримо в результат і бажаємо успіхів у новій роботі!»
Олександр Ковтунов до 2020 року був керівником департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА. А з 2023 року — на посаді заступника голови Дарницької райдержадміністрації.
Володимир Наконечний є кандидатом історичних наук, працював у Київському національному університеті культури і мистецтв.
Олександр Сазанович раніше був заступником голови Оболонської райдержадміністрації. Софія Дунаєвська працювала керівницею апарату в Голосіївській РДА.Автор: Богдан Моримух