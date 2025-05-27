Повзуча рішучість: навіщо Трамп назвав Путіна божевільним і що буде далі

Президент США Дональд Трамп, коментуючи останні масовані обстріли Росією України, заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна і не виключив можливість введення нових тарифів проти РФ як засобу тиску для досягнення миру. Чи дійсно офіційний Вашингтон врешті зважиться не на словах, а на ділі проводити більш жорстку політику щодо країни-агресорки – далі в матеріалі.

Витримавши чималу паузу, президент США таки прокоментував ракетно-дронові обстріли Росією України. «Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається», - зауважив Дональд Трамп. Він також підкреслив, що не розуміє причин нинішніх дій очільника Кремля і назвав їх неприйнятними. Крім того, чинний господар Овального кабінету припустив, що може розглядати економічні важелі впливу на Росію, включаючи нові тарифи, для «стимулювання мирного процесу».

Дещо раніше у своїй соцмережі Truth Social Трамп, заявивши, що Путін «абсолютно збожеволів», попередив, що якщо він спробує захопити всю Україну, то це призведе до «падіння» Росії. Поряд з тим, президент США зазначив, що риторика Володимира Зеленського лише ускладнює ситуацію. «Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося», - констатував Трамп, вкотре поставивши в один ряд жертву агресії і безпосередньо агресора в обличчі РФ.

Як відомо президент Зеленський після чергової масованої повітряної атаки РФ минулими вихідними закликав світову спільноту, зокрема й Сполучені Штати, не мовчати і посилити тиск на Кремль. «Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна», - акцентував глава держави. Натомість глава МЗС Андрій Сибіга звернув увагу на те, що через тиждень після зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, РФ «досі не надіслала свого мирного меморандуму, а надсилає натомість смертельні дрони та ракети по мирному населенню».

Вельми показово, що посол Євросоюзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова наголосила, що більш частіші та інтенсивніші атаки росіян – це глузування РФ над США і взагалі будь-якими дипломатичними спробами досягти миру.

Несподівано жорстка реакція Трампа на російський удар пролунала невдовзі після того, як його спецпредставник Кіт Келлог розмістив у Twitter фото пожежі в нічному Києві, відкрито вставши на бік України. Відставний генерал Келлог, який неодноразово відвідував нашу з вами державу, і раніше дозволяв собі жорсткі заяви на адресу Росії, проте цього разу він чи не вперше прямо і відкрито «наїхав» на агресора. В той же час інший ключовий член команди президента Трампа, спецпосланець Стів Віткофф, який раніше грав активну роль у переговорах з Москвою і літав до РФ як на роботу, зберігав мовчання. Єдиною пов’язаною з ним новиною останніх днів було повідомлення про те, як під час гри в гольф його атакував лебідь. «Я завжди казав, що гольф може виявитися небезпечним спортом», - написав Трамп, який розмістив у мережі Truth Social фото Віткоффа, що відбивається від білого лебедя.

Тим часом спікер Путіна закликав не драматизувати заяви президента США. «Зрозуміло, початок переговорного процесу, для якого американська сторона доклала дуже великих зусиль, це дуже важливе досягнення, і ми дійсно вдячні американцям, президенту Трампу за сприяння в організації та запуску цього переговорного процесу, це дуже важливе досягнення. Звичайно, водночас це дуже відповідальний момент, який пов’язаний, звичайно, з емоційним навантаженням усіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо усю реакцію. Водночас президент Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої країни», - акцентував речник Кремля.

До речі, про без пекову компоненту, але під іншим кутом. Напередодні президента США попросили прокоментувати й слова командира російської дивізії ППО Юрія Дашкіна, який заявив про те, що днями гелікоптер Путіна опинився в епіцентрі відбиття масштабної атаки українських безпілотників під час відвідин ним Курської області. «Я про це не чув», - зізнався Трамп, попутно припустивши, що ця атака може бути причиною останніх російських ударів по Україні.

«Яка ганьба! Гелікоптер російського президента опиняється в епіцентрі атаки. Путін міг бути просто знищений під час цієї атаки, якби російські пілоти ППО, скажімо, припустилися якоїсь помилки або якби удача була на боці українських операторів дронів. І тоді сьогодні у Росії був би зовсім інший президент. А Путіна поховали б десь в районі Мавзолею або Новодівочого цвинтаря, і в кращих традиціях російської державності вже зараз розповідали б росіянам, що у діяльності колишнього президента було чимало негативних факторів, з якими буде боротися його спадкоємець. У порівнянні з тим, як забезпечували безпеку російських високопосадовців під час війн на Кавказі, можу впевнено сказати, що з російською державністю щось відбувається. Путін своїм відбором відданих людей і своєю недовірою до реальних професіоналів, а також цією пихатістю, яка стала ознакою його державного стилю, створює проблеми, які можуть вартувати йому самому життя», - зазначає на своєму авторському Youtube-каналі Віталій Портников – відомий журналіст-міжнародник, який свого часу працював у Москві і добре обізнаний з тамтешньою політичною кухнею.

На переконання Портникова, той факт, що президент Росії може в будь-який момент опинитися під обстрілом в той час, коли ще зовсім недавно він зустрічався зі своїми співрозмовниками за довгим столом, щоб не стати жертвою коронавірусу, свідчить про «справжній розвал реальної системи безпеки в Росії за ці три роки». Також про розвал, щоправда не безпеки, а економіки РФ, а відтак її спроможності проводити надалі повномасштабну війну, розмірковує інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса.

«Трамп знову погрожує Путіну «тарифами», а у нас так багато сподівань на те, що США приймуть потужні санкції та запровадять мита у 500% до країн, які купують російську нафту, що аж дивно. Цього ніколи не станеться. Цими санкціями можна лякати, так. Але вони ніколи не будуть запроваджені. Чому? Бо це означало б введення мит на рівні 500% на товари з Китаю та Індії. Нагадати, що сталося одразу ж, коли Трамп обклав митами весь світ, включаючи пінгвінів? Фондові ринки полетіли вниз і ринок облігацій в результаті змусив Трампа здати назад. Трамп програв торгівельну війну Китаю. І відповз назад. І в принципі, мита 150% чи 500% - немає значення. Це означає зупинку торгівлі. Китай вже продемонстрував Трампу, що США не можуть собі такого дозволити. Отже, якщо Трамп протягом місяця здав назад з меншими митами, які він хотів, то чи наважиться він ввести більші мита, які він не хоче? Питання риторичне. А без бажання Трампа нічого не буде», - констатує експерт.

Між тим деякі впливові американські медіа менш скептично оцінюють антиросійські санкційні перспективи. Зокрема, у вівторок, 27 травня видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви вже протягом поточного тижня, оскільки президент США вкрай розчарований «нападками» Путіна на Україну та повільними темпами мирних переговорів. Поряд з тим, констатує WSJ, Трамп вже втомився від перемовно-мирного процесу і розглядає можливість відмови участі в ньому, якщо «останній поштовх не спрацює».