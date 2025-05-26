Зустріч у Берліні: Зеленський і Мерц обговорять санкції та переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, відвідає Берлін та зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє німецький новинний журнал Der Spiegel.

Як повідомляє видання, Мерц планує обговорити можливі кроки щодо подальших переговорів між Україною та Росією під час особистої зустрічі із Зеленським.

Він також планує поінформувати Зеленського про плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який має на меті посилити тиск на Москву, щоб вона розпочала серйозні переговори.

На початку цього місяця Мерц зустрівся із Зеленським та іншими європейськими лідерами в Києві, щоб обговорити припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Після зустрічі він заявив, що конфлікт є "виключно агресивною війною з боку Росії, що порушує міжнародне право".