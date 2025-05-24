Відомий американський співак скасував гастролі через рідкісне захворювання

Відомому американському співаку та музиканту Біллі Джоелу діагностували рідкісне захворювання. Про це повідомляє видання ВВС.

Зазначається, що у 76-річного чоловіка виявили нормотензивну гідроцефалію (НТГ) - це захворюванням, яке спричинене скупченням рідини в мозку та проявляється невпорядкованою ходою і проблемами зі слухом та зором. Через свій стан артист скасував усі заплановані виступи у Великій Британії, Канаді та США до літа 2026 року.

"Мені щиро шкода розчаровувати нашу аудиторію, і дякую за розуміння", – зазначив Біллі.

Відомо, що Джоелу стало гірше після нещодавніх концертів. Медики рекомендували утриматися від будь-яких виступів та пройти лікування.

Біллі Джоел є одним з найуспішніших соло-музикантів за всю історію США. Він отримав чимало престижних нагород, зокрема, є п'ятиразовим лауреатом премії "Греммі" та включений до Зали слави рок-н-ролу у 1999 році. Найвідоміші його композиції - це "Piano Man", "We Didn't Start the Fire", "Uptown Girl" та інші.