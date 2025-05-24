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Культура

Відомий американський співак скасував гастролі через рідкісне захворювання

Відомий американський співак скасував гастролі через рідкісне захворювання

Відомому американському співаку та музиканту Біллі Джоелу діагностували рідкісне захворювання. Про це повідомляє видання ВВС.

Зазначається, що у 76-річного чоловіка виявили нормотензивну гідроцефалію (НТГ) - це захворюванням, яке спричинене скупченням рідини в мозку та проявляється невпорядкованою ходою і проблемами зі слухом та зором. Через свій стан артист скасував усі заплановані виступи у Великій Британії, Канаді та США до літа 2026 року.

"Мені щиро шкода розчаровувати нашу аудиторію, і дякую за розуміння", – зазначив Біллі.

Відомо, що Джоелу стало гірше після нещодавніх концертів. Медики рекомендували утриматися від будь-яких виступів та пройти лікування.

Біллі Джоел є одним з найуспішніших соло-музикантів за всю історію США. Він отримав чимало престижних нагород, зокрема, є п'ятиразовим лауреатом премії "Греммі" та включений до Зали слави рок-н-ролу у 1999 році. Найвідоміші його композиції - це "Piano Man", "We Didn't Start the Fire", "Uptown Girl" та інші.
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