Офіційно запущено Фонд реконструкції в межах угоди із США про надра

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.

Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 23 травня.

"Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі Девіс. Фонд офіційно запущено!", — написала міністерка на платформі Х.

Мета створення Інвестиційного фонду (Фонду реконструкції) — довгострокова відбудова України через інвестиції у енергетику, видобуток корисних копалин, інфраструктуру та пов’язані технології. США представлятиме Агентство міжнародного розвитку (DFC), Україну — Агенція з державно-приватного партнерства.

Україна направлятиме 50% доходів від нових ліцензій на природні ресурси до фонду. Уряд США також робитиме внески до нього, зокрема частину своєї нової військової допомоги. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна рада. У разі суперечностей з українським законом, пріоритет має угода.

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона стосується 57 мінералів. Документ встановлює політичні параметри співпраці. Водночас чимало деталей будуть прописані у наступній "технічній угоді".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. На його думку, угода "можливо" сприятиме припиненню війни РФ проти України. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав угоду "кроком до припинення війни".

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про економічне партнерство між Україною та США, це "практичний результат" перемовин з Трампом у Ватикані.

8 травня Верховна рада ратифікувала угоду, а 12 травня Зеленський підписав відповідний закон.

Дві технічні угоди стосуються створення інвестиційного фонду щодо угоди про надра. Як пояснили у Мінекономіки України, для їхньої імплементації не потрібна ратифікація парламентом.