МВФ підтримав плаваючу гривню

Програма МВФ з Україною передбачає плаваючий курс гривні до долара. Це необхідно для стабільності, заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу.

"Зараз у рамках програми Україна має режим таргетування інфляції, і саме на цьому зосереджена наша програма з Україною. Тож у них є режим таргетування інфляції", - сказала вона.

За її словами, Київ дуже зосереджений на забезпеченні стабільності того режиму грошово-кредитної політики, який є в України. "І, звичайно, це передбачає плаваючий обмінний курс", - додала Козак.

Таким чином, вона відповіла на запитання, чи є сенс для України розглядати використання євро як захисної валюти для гривні, з огляду на мінливий геополітичний сенс і те, що відбувається з доларом.

Режим таргетування інфляції - це монетарна політика, за якої центральний банк країни встановлює чітку цільову величину інфляції (зазвичай у вигляді річного відсотка) і вживає заходів, спрямованих на досягнення цієї мети.

Україна відмовилася від цього режиму після початку війни, і поки не повернула його повністю. НБУ використовує лише його елементи.

НБУ перейшов у режим "керованої гнучкості" курсу в жовтні 2023 року. До цього з початку війни курс долара до гривні був фіксованим. Зараз НБУ продає валюту на міжбанківському курсі, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій залежно від ситуації на ринку.