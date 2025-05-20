На четвертий рік повномасштабної війни в Україні освятили новий храм московського патріархату

В той час, коли Україна вже четвертий рік відбиває повномасштабне російське вторгнення, в Луцьку освятили новий храм московського патріархату, представники якого продовжують нав'язувати українцям ідеологеми "русского міра" та сіяти релігійну ворожнечу в суспільстві.

“18 травня 2025 року митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чин Великого освячення новозбудованого Іоанно-Богословського храму у Луцьку.

Після освячення керуючий Волинською єпархією очолив у храмі Божественну літургію.

На малому вході з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія митрополит Нафанаїл відзначив настоятеля храму черговою богослужбовою нагородою та орденом Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого”, – йдеться у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу т. зв. УПЦ МП.

Станом на початок 2025 року в Волинській області зареєстровано 640 парафій Православної церкви України. Це на понад сотню більше, ніж релігійних організацій Української православної церкви (Московського патріархату) – їх наразі 503.

Варто також нагадати, що 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов’язаних з нею організацій в Україні.