Британія виходить із перемовин про SAFE: фінансові вимоги ЄС зависокі

Перемовини між Лондоном і Європейським Союзом щодо можливого приєднання Великої Британії до оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) завершилися безрезультатно. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, сторони не змогли домовитися про фінансові умови участі Лондона у програмі.

SAFE оцінюється в близько 140 млрд євро. ЄС наполягав, щоб Велика Британія внесла до фонду приблизно 6,7 млрд євро. Хоча пізніше Брюссель і зменшив суму, запропонований внесок усе одно суттєво перевищував те, на що був готовий піти Лондон.

За інформацією Financial Times, Британія погоджувалася заплатити лише близько 75 млн євро — у десятки разів менше від початкових вимог ЄС щодо доступу до програми.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі ще 19 листопада заявляв, що Лондон зацікавлений у приєднанні до оборонного механізму ЄС, але «не за будь-яку ціну». Провал перемовин свідчить про триваючі розбіжності між ЄС та Сполученим Королівством у сфері оборонної співпраці після Brexit.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Велика Британія розглядає можливість майбутнього розгортання військових інструкторів чи підрозділів в Україні після укладення можливої мирної угоди. Для цього Лондон готовий виділити понад 100 млн фунтів стерлінгів.

Після Brexit Велика Британія втратила доступ до більшості оборонних ініціатив ЄС, включно з програмами спільних закупівель озброєнь та розвитком військових технологій. Лондон наполягає на двосторонньому партнерстві з окремими державами-членами, тоді як Брюссель прагне формалізувати участь Британії у своїх структурах на загальних правилах. Розбіжності щодо фінансових внесків у SAFE стали черговим проявом того, що постбрекзитна оборонна співпраця між ЄС і Сполученим Королівством залишається напруженою та нерівною.