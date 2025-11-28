Мирний план Трампа, погоджений з Україною, передали до Кремля: у Москві обіцяють розгляд наступного тижня — Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «мирний план», підготовлений командою Дональда Трампа та нібито погоджений з Україною, вже переданий російській стороні. За його словами, документ планують розглянути на нараді в адміністрації президента РФ наступного тижня.

Пєсков наголосив, що у Кремлі «уважно поставляться до пропозицій», однак утримався від будь-яких оцінок чи прогнозів щодо можливих рішень. Він також не пояснив, які саме українські структури брали участь у погодженні документа та чи дійсно Київ підтримує його положення.

У команді Трампа наразі не коментують передачу плану, а українська влада офіційно не підтверджувала свою участь у його узгодженні. На Банковій раніше підкреслювали, що жодні домовленості щодо миру не можуть передаватися третім сторонам без офіційної позиції України.

Нагадаємо, дискусії навколо «мирних ініціатив» Трампа тривають уже кілька тижнів, і низка експертів застерігала, що документ може містити вимоги, які суперечать українським інтересам та міжнародному праву.